Galleria, 100mila passaggi al giorno

Oltre 100mila passaggi al giorno in Galleria tra turisti e utilizzatori. Erano 87mila nel 2019 (tredicimila in meno) secondo le stime di Confcommercio Milano, che sottolinea come «occorre sicuramente tutelare un bene così importante», che porta al Comune 80 milioni di incassi all'anno dagli affitti a griffe e ristoranti. Dati emersi ieri nella Commissione convocata per fare il punto sulle Nuove regole per i concessionari a salvaguardia del decoro e dell'identità della Galleria, approvate dalla giunta d'intesa con la sovrintendente Emanuela Carpani. Un freno al «liberi tutti» scattato da un po', specie dopo l'allestimento «pink color» di una boutique. Le linee guida - fissate su serramenti, tende, luci, materiali, arredi fino alle insegne - «sono molto pratiche - sottolinea Carpani -. Se introduciamo colori, materiali o disegni troppo dissonanti uccidiamo il valore aggiunto di questo spazio». Il lavoro è partito «dall'osservazione dii una serie di criticità. L'intento è consentire un uso del Salotto che non arrechi danno a un patrimonio culturale della Nazione, non solo milanese. É un monumento straordinario, unico, che ha introdotto un linguaggio misto fra la parte neorinascimentale dei registri inferiori e la sperimentazione, derivante anche dalle esperienze di Mengoni all'estero, nelle coperture in ferro e vetro». Negli ultimi tempi, prosegue la sovrintendente, «abbiamo rilevato un'accelerazione nelle trasformazioni che rischiano di snaturare i caratteri compositivi fondamentali della Galleria. Nell'attacco a terra soprattutto sono più frequenti le richieste di trasformazione, perché cambiano i gestori, e c'è il rischio di una progressiva alterazione di questo vocabolario molto sobrio e pulito del lessico mengoniano». L'assessore alle Risorse finanziarie Emmanuel Conte aggiunge che «c'è un'intenzione molto chiara di prendersene cura a 360 gradi.

A ottobre abbiamo stanziato 5 milioni per interventi di manutenzione. Abbiamo istituito un servizio aggiuntivo di Amsa per tenerla più pulita e sono state attivate il 7 dicembre 30 nuove telecamere», altre sulle parti alte sono in via di installazione.