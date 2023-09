"80 anni fa con l'esercito, oggi i migranti...". L'affondo della Lega contro la Germania

L'emergenza migranti tiene banco, la Lega punta il dito contro la Germania. L'attacco frontale è stato firmato dal vicesegretario Andrea Crippa, la sua teoria è perentoria: l'obiettivo di Berlino è quello di fare cadere l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. "Stanno cercando di destabilizzare il governo attraverso il finanziamento delle ong per riempirci di clandestini e far scendere il consenso del centrodestra in Italia" , le parole del braccio destro di Matteo Salvini.

Crippa ha puntato il dito contro la decisione del governo tedesco di continuare a finanziare le organizzazioni che operano nel Mediterraneo e che portano i migranti sulle coste del nostro Paese. Il vicesegretario del Carroccio è categorico: "Ottant’anni fa il governo tedesco decise di invadere gli stati con l’esercito ma gli andó male, ora finanziano l’invasione dei clandestini per destabilizzare i governi che non piacciono ai social-democratici” .

Nel corso del suo intervento in tackle, Crippa ha evidenziato che Berlino preferirebbe un governo tecnico o di sinistra a Salvini e Meloni: "Da come si sta comportando il governo tedesco è del tutto evidente che non vuole che in Italia governi il Centrodestra, che mette in discussione assetti ed equilibri europei. A Berlino fanno di tutto per mettere in difficoltà il governo italiano nella speranza di farlo cadere". Ma per il leghista la Germania resterà a bocca asciutta: "Falliranno come fallirono ottant'anni fa" .