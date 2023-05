Accordo sulla sede Tribunale dei brevetti a Milano: intesa con Francia e Germania

Grande successo per l'Italia: il governo ha concordato con Francia e Germania di istituire a Milano la sezione distaccata della Divisione centrale del Tribunale dei Brevetti (TUB). La fumata bianca è stata negoziata per Roma dai ministeri degli Esteri e della Giustizia e sarà sottoposta agli altri Stati contraenti del TUB nel corso della prossima riunione del Comitato Amministrativo per la sua formalizzazione. "Un risultato importante per l’Italia e per il capoluogo lombardo, frutto di una scelta politica degli Stati parte del TUB, a seguito di un’intensa azione politica e diplomatica condotta dall’Italia" , la soddisfazione della Farnesina in una nota.

Tribunale dei brevetti, a Milano la sede distaccata

Come riferito dal ministero degli Esteri, la sezione milanese giudicherà su importanti contenziosi su brevetti unitari da tutti i Paesi europei che fanno parte del TUB, in settori rilevanti per il sistema imprenditoriale italiano Il trattato istitutivo prevedeva inizialmente tre sedi. Dopo la Brexit, Roma ha messo in risalto la necessità di assicurare che la terza sede potesse essere istituita e ha candidato Milano, città di riferimento nell'innovazione e per la proprietà intellettuale. "In queste settimane il Governo, d’intesa con gli enti territoriali, sta completando le procedure giuridiche e operative perché la sede possa essere istituita e sia operativa in un anno. Gli Stati parte del TUB hanno riconosciuto i punti di forza e le oggettive ragioni a sostegno della candidatura di Milano. L’avvio del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) il 1° giugno 2023 è una pietra miliare per il settore della proprietà industriale a livello europeo" , si legge nel comunicato della Farnesina.