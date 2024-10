Albania, l'europarlamentare tedesco dei Verdi esulta ma viene riempito di insulti

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre i 12 migranti del centro in Albania stanno facendo il loro rientro in Italia, con una motovedetta che li sbarcherà a Bari, in Italia le opposizioni festeggiano. Così come festeggiano i loro alleati più estremi in Europa, anche se gli elettori iniziano a mostrare una certa insofferenza nei confronti dei tifosi dell'immigrazione irregolare. Ne è una dimostrazione l'europarlamentare tedesco Erik Marquardt, dei Verdi, che ieri ha voluto dare la notizia della non convalida del trattenimento dei migranti nel centro in Albania firmata dal tribunale di Roma. " È successo rapidamente. L’accordo Italia-Albania è in gran parte illegale: un tribunale di Roma ha stabilito che la detenzione di persone provenienti dal Bangladesh e dall’Egitto in Albania è illegale e che le persone devono essere portate in Italia ", ha dichiarato l'esponente dei Verdi, probabilmente senza nemmeno approfondire la sentenza e, quindi, riferendo una notizia non vera.

Lo ha spiegato bene il premier Meloni ieri in conferenza stampa da Beirut: " Comunico ufficialmente che il problema non c'è in Albania, il problema è che nessuno potrà essere mai più rimpatriato. Il problema è che tu non puoi respingere la gente, il problema è che tu non puoi fare nessuna politica di difesa dei tuoi confini ". Questo perché per i giudici non esiste un problema di legalità sul centro in Albania: non riconoscono l'elenco dei Paesi sicuri e sostengono che la valutazione dev'essere effettuata caso per caso e non in via generale. Ma l'esultanza della sinistra, italiana ed europea, in queste ore sta mistificando l'orientamento della decisione del tribunale, attribuendogli significati che non ci sono. Ed è anche per questo motivo che gli elettori hanno fortemente criticato Marquardt per la sua esultanza.

" I giudici rossi ignorano la legge. I giudici dovrebbero applicare la legge, ma non sono autorizzati a fare la legge. Questa è responsabilità solo dei rappresentanti del popolo, anche in Italia. La Meloni troverà una soluzione per questi socialisti in toghe ", si legge in un commento. E ancora: " Le leggi dovrebbero essere cambiate alla velocità della luce. Sicurezza interna e prosperità prima dell’immigrazione globale ", " La sinistra è felice che l’islamizzazione continui ", " Così si distrugge l'Europa, questi giudizi non sono nell'interesse del popolo europeo ", " È semplicemente vergognoso che l'Europa e gli Stati nazionali non siano in grado di fermare l'immigrazione irregolare. Che il popolo verde e 'colorato' si rallegri. Il cammino verso un futuro incerto, caratterizzato dal terrore e dalla criminalità, che fornisce la scusa per limitare poco a poco la nostra libertà, continua inarrestabile ".

E ce ne sono decine di commenti di questo tipo da parte dei cittadini tedeschi, stanchi delle politiche dei Verdi e degli affini.

Per altro, il leader dei Verdi, Ricarda Lang, proprio nei giorni scorsi ha mostrato sui social la ricevuta di un versamento di 800 euro effettuato nei confronti della Ong tedesca Sea-Eye, che con le sue navi opera nel Mediterraneo, raccogliendo Migranti dai barconi e barchini partiti dal nord Africa allo scopo di sbarcarli in Germania. Ed è proprio da parte di questa, e dalle altre, Ong, che vorrebbero i porti aperti in Italia, che arrivano gran parte degi attacchi più forti nei confronti dell'Italia e del suo governo.