Migranti, la Germania si blinda ma i suoi deputati foraggiano le Ong che sbarcano in Italia

Il leader dei Verdi tedeschi, Ricarda Lang

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora una volta, un politico tedesco finanzia una Ong che recupera migranti nel Mediterraneo per sbarcarli in Italia. Il Bundestag avrebbe dovuto donare 2 milioni di euro alle Ong ogni anno fino al 2026, per un totale di 8 milioni di euro in 4 anni. Un'iniziativa dei verdi, approvata dalla coalizione semaforo, che ha costretto lo scorso anno il governo tedesco a elargire il denaro nelle casse di diverse organizzazioni tra le quali Sos Humanity e Sea-Eye. Quest'anno non si hanno ancora notizie in tal senso, nonostante a marzo un portavoce del ministro degli Esteri abbia confermato lo stanziamento presso quel ministero dei fondi da elargire. Lo scorso anno Olaf Scholz si mostrò molto scettico per queste elargizioni e ci fu un dibattito particolarmente acceso in Germania. Ma se non arrivano i fondi tedeschi, arrivano quelli personali del leader dei Verdi, Ricarda Lang.

Ovviamente, nel suo caso si tratta di "appena" 800 euro contro le centinaia di migliaia che a settembre 2023 sono state iniettate nelle casse di Sea-Eye. Tuttavia, questa ulteriore elargizione è la conferma di come la Germania agisce nei confronti dell'Italia. Il Paese tedesco, su ordine di Scholz e, quindi, con l'approvazione della coalizione semaforo di cui fanno parte i Verdi, cui Lang è leader, ha blindato i suoi confini. In Germania non si entra da irregolari: è questo il messaggio che il governo tedesco ha voluto mandare dopo l'attentato di Solingen, per preservare la sicurezza del territorio. E in più, la Germania ha deciso anche per il taglio dei benefit di chi non ha diritto di asilo, oltre che per l'espulsione forzata nei Paesi di provenienza. Ma un membro del parlamento tedesco, che è anche leader di uno dei partiti che compongono il governo, continua a foraggiare una delle organizzazioni che sbarcano in Italia, e quindi in Europa, migranti irregolari.

Lang ha effettuato il versamento da 800euro a fronte di una scommessa. Convinta che il partito di opposizione Csu abbia un'ossessione nei confronti di Verdi, ha promesso che avrebbe donato 5 euro per ogni volta che il suo leader li avesse nominati in un suo discorso. La conta si è fermata a 39, quindi avrebbe dovuto versare 195 euro alla Ong, ma il suo bonifico è stato 4 volte più corposo.

Ovviamente, Sea-Eye esulta e annuncia che quei soldi verranno impiegati per finanziare la prima missione della nuova nave ammiraglia, varata ad Ancona questa estate, che nei prossimi giorni dovrebbe prendere il mare in direzione del Mediterraneo centrale per poi sbarcare, ancora una volta, in Italia.