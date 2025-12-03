Bruxelles, giornata internazionale delle persone con disabilità

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, al Parlamento Europeo di Bruxelles si è svolta la seconda edizione di “Oltre l’ostacolo: storie di talento”, l’iniziativa promossa dagli Eurodeputati di Fratelli d’Italia – gruppo ECR, Lara Magoni e Chiara Gemma, dedicata a raccontare esperienze di vita in cui la disabilità è diventata fonte di crescita, resilienza e straordinario talento. L’evento ha riunito atleti le cui storie incarnano la forza dell’animo umano e il potere dello sport di trasformare le difficoltà in nuove opportunità, dimostrando che ogni ostacolo può essere l’inizio di un percorso di rinascita.

Accanto a Magoni si sono alternati Oney Tapia, atleta paralimpico specialista nel lancio del disco e nel getto del peso, simbolo di coraggio e determinazione; Carlo Calcagni, ciclista paralimpico e ufficiale dell’Esercito, esempio di disciplina e forza morale; e la coppia formata da Andrea Tomasoni e Stefano Brevi, medaglia d’oro nella danza sportiva agli Special Olympics Winter Games di Torino, testimonianza concreta del potere inclusivo dello sport e Luca Begnini, campione italiano 200 metri dorso.

L’evento ha visto anche i saluti dell’On. Nicola Procaccini, Co-Presidente del gruppo ECR, e dell’On. Antonella Sberna, Vice Presidente del Parlamento Europeo, che hanno sottolineato l’importanza di riportare al centro delle istituzioni europee il tema della disabilità e la necessità di politiche inclusive e concrete.

“È una grande emozione essere qui oggi,” ha dichiarato Magoni, “abbiamo ascoltato storie di straordinaria forza ed emozione, percorsi che dimostrano come lo sport possa essere uno strumento decisivo per superare limiti e difficoltà, aprendo nuove strade anche nei momenti più duri. Queste testimonianze sono state particolarmente toccanti, con un valore umano e una sensibilità incredibili. Storie diverse, esperienze differenti, affrontate tutte con grande orgoglio, determinazione e coraggio.”

L’incontro, moderato dal giornalista Stefano Buttafuoco, ha permesso ai presenti di immergersi nel cuore delle esperienze dei protagonisti, tre storie uniche accomunate dalla capacità di trasformare l’ostacolo in un nuovo inizio. “Tre esempi che hanno saputo sviluppare un talento straordinario, capace di portarli davvero oltre l’ostacolo,” ha proseguito Magoni, “le loro parole e i loro percorsi sono un patrimonio di valori per tutti noi, che ci insegnano cosa significhi affrontare le difficoltà con dignità, coraggio e orgoglio.”

“Il Parlamento Europeo è la casa di tutte le donne e di tutti gli uomini,” ha sottolineato l’eurodeputata, “per questo abbiamo voluto riportare qui, al centro delle istituzioni europee, le persone con disabilità e il loro messaggio di forza e dignità. L’Europa deve continuare a sostenerle con politiche concrete e inclusive.”

“Continuerò a impegnarmi

affinché queste testimonianze diventino stimolo per le politiche europee,” ha concluso Magoni, “perché nessuno deve restare indietro. Dietro ogni ostacolo può esserci una nuova possibilità, e oggi ne abbiamo avuto la prova.”