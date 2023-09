Lavoro a maglia durante l'intervento di Von der Leyen: il gesto della commissaria Ue

Il "ricamo" più eloquente al discorsone di Ursula von der Leyen sullo stato dell'Ue lo ha fatto Ylva Johansson. Nel vero senso della parola. Stamani, mentre il presidente della Commissione europea teneva il suo ultimo discorso sull'Unione, la commissaria agli Affari interni di origini svedesi smanettava amabilmente all'uncinetto. Come se nulla fosse. L'immagine, catturata dalle telecamere, hanno chiaramente suscitato curiosità e stupore: durante la seduta plenaria, l'esponente di spicco del partito socialdemocratico di Stoccolma lavorava a maglia senza scomporsi.

La commissaria dell'Unione europea Johansson lavora a maglia mentre parla Ursula von der Leyen #ANSA pic.twitter.com/qV6OjhYyaT — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) September 13, 2023

Per la Johansson, in realtà, quella dell'uncinetto non è una passione estemporanea o del tutto inedita. Già in passato, infatti, la commissaria confidò di dilettarsi nella pratica e nel 2020 raccontò sui social di aver regalato a tutti i suoi collaboratori dei calzini di lana da lei stessa realizzati. Certo, nessuno si sarebbe aspettato di vedere l'esponente socialdemocratica all'opera proprio durante l'atteso sermone conclusivo di Ursula von der Leyen, che stamani aveva tracciato un bilancio dell'attività Ue negli ultimi anni ed evidenziato le priorità per il futuro.

Passando dai temi economici a quelli ambientali e geopolitici, l'alta carica europea si era messa così a sciorinare osservazioni, consigli e buoni propositi per Unione Europea. Nell'emiciclo di Strasburgo, tutti in silenzio ad ascoltarla. E poi quell'immagine piuttosto emblematica: la commissaria Ylva Johansson con gli occhi bassi sul proprio lavoro a maglia, impegnatissima a sferruzzare come se non ci fosse un domani. La sequenza, per certi versi surreale, è approdata presto sui social, accompagnata da una valagna di reazioni e di commenti.

Non tutti, però, hanno ascoltato il discorso del presidente con la medesima calma quasi distratta. Fratelli d'Italia, ad esempio, ha replicato a Von der Leyen con le parole appuntite del capodelegazione di Fdi-Ecr al Parlamento europeo, Carlo Fidanza. "Presidente von der Leyen, abbiamo ascoltato una sorta di manifesto elettorale. In parte condivisibile, in parte no, in parte in estremo ritardo", ha affermato l'esponente meloniano, elencando poi soluzioni concrete e alternative, dalla riforma della governance economica a una "transizione ecologica fondata sul realismo e non su obiettivi ideologici che uccidono manifattura e agricoltura".