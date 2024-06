"Contro ingiustizie e destre radicali". Sui social il videomessaggio elettorale di Ilaria Salis

Ascolta ora 00:00 00:00

Da quando si trova agli arresti domiciliari, che ora vorrebbe scontare presso l'ambasciata italiana di Budapest e non nell'appartamento per lei individuato nella Capitale ungherese, Ilaria Salis ha aperto un profilo Instagram con tanto di spunta blu (acquistata). Come si legge nella biografia del profilo, lo stesso è "gestito col supporto di amiche e amici". L'insegnante, quindi, tenta l'ultimo affondo elettorale in prima persona dopo diverse settimane durante le quali la campagna è stata affidata a suo padre, che non si è fatto mancare televisioni ed eventi per spingere la candidatura della figlia. L'ultimo post pubblicato da Salis nel suo profilo è un video in cui lei stessa parla ed esordisce ringraziando per il supporto ottenuto nei mesi trascorsi in carcere.

" Siete stati la mia forza in questi mesi e lo siete tutt'oggi ", dice Salis rivolgendosi agli utenti, con un registro che non si discosta troppo da quello utilizzato da un qualsiasi teen-influencer dei social. " Io adesso, purtroppo, sono ancora qui in Ungheria agli arresti domiciliari e devo indossare questo braccialetto elettronico ", prosegue mentre l'inquadratura si allarga e mostra il dispositivo che è stato assicurato, come da prassi, alla caviglia. Un video evidentemente studiato come da consumata influencer per Salis, che in questi ultimi giorni vuol provare a recuperare quanti più voti possibili per aver la certezza dell'elezione.

L'obiettivo di Avs è di raggiungere il 4%, che è la soglia di sbarramento per poter portare a Bruxelles i suoi candidati e Salis, essendo capolista, in quel caso avrebbe il seggio sicuro. I sondaggi, fino a quando erano disponibili, davano il partito di Bonelli e Fratoianni di poco sopra la soglia ma entro il limite minimo/massimo di errore, quindi pr il momento non è sicuro che riescano a superare lo sbarramento.

" Il processo contro di me va avanti e rischio 24 anni di carcere, per cui direi che la mia battaglia non è assolutamente finita. Il pozzo ha cambiato forma ma io sono ancora lì dentro ", continua a dire Salis, che poi spiega le ragioni per cui ha deciso di candidarsi: " Sono candidata alle elezioni Europee con Alleanza Verdi-Sinistra anche se in realtà io non sono una politica di professione. Ho sempre fatto politica in altri contesti, dal basso. Sono un'insegnante precaria, come tutti sapete sono antifascista, e nell'ultimo anno e mezzo questa vicenda dell'arresto ha sconvolto la mia vita ".

Il motivo che l'ha portata ad accettare la candidatura, spiega, è che vorrebbe che " tutte le persone che si trovano a sopportare situazioni di ingiustizia di questo tipo non siano lasciate da sole ".

intenzione di battersi per il diritto all'istruzione di qualità per cambiare le condizioni materiali di vita e contrastare le destre radicali e le politiche discriminatorie

Poi, prosegue esponendo il suo programma, nel caso venisse eletta ha "". Quindi, conclude con la speranza di rientrare presto in Italia. Numerosi i commenti di chi la appoggia ma anche di chi è critico sulla sua elezione.