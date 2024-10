Con i progetti Erasmus ora la Ue finanzia l'università pro Hamas in Turchia

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è un caso che sta scuotendo politicamente la Francia e che a breve verrà affrontato anche a Bruxelles e riguarda i finanziamenti che dall'Unione europea sono stati destinati all'Università islamica di scienza e tecnologia di Gaziantep, in Turchia nell'ambito del progetto Erasmus +. L'ateneo turco, infatti, è parte di un progetto internazionale che è stato finanziato con 250mila euro dalla Commissione europea, che vede a capo proprio l'università di Gaziantep. A sollevare il caso è stato il giornalista Pierre Chamatin, che per il giornale francese Le Journal du Dimanche ha scritto un articolo nel quale spiega che il rettore dell'ateneo turco " ha reso omaggio a Ismail Haniyeh, il leader di Hamas ucciso da un attacco israeliano il 31 luglio ".

Perché l'Europa finanzia un'università che glorifica il terrorismo? " Che il Signore accetti il tuo martirio ", ha dichiarato in quell'occasione Şehmus Demir, professore di teologia islamica, che è succeduto nel 2023 a Nihat Hatipoğlu, chiamato a risollevare l'ateneo dopo chiusura imposta da Recep Tayyip Erdoğan per la per la sua vicinanza al movimento Gülen, accusato di essere dietro il tentato putsch in Turchia nel 2016.

Sono numerose le esternazioni discutibili, e condannabili, degli amministratori di questo ateneo ma c'è un episodio sopra gli altri che definisce in maniera plastica le contraddizioni dell'Unione europea. Nel 2023, quando già l'ateneo era entrato nel progetto Erasmus +, il predecessore dell'attuale rettore ha dichiarato che i " miserabili che hanno attaccato il libro dell'Onnipotente " sarebbero finiti " sepolti nella pattumiera della storia ". Un riferimento al movimento che nel 2022 ha portato in piazza copie del Corano per essere bruciate. Per altro, proprio ieri, l'università dai suoi profili ha celebrato il 7 ottobre di Hamas.

Non mancano le partecipazioni agli eventi pro-Hamas, di cui Chamatin dà ampia documentazione nel suo elaborato, ma emerge anche una collaborazione che l'Università islamica di scienza e tecnologia di Gaziantep avrebbe, tra le altre, anche con l'Università di Genova, nello specifico la sua facoltà di Medicina. Infatti, l'ateneo italiano è parte della rete di atenei che partecipano al progetto, nel quale rientrano anche l'Università di Malaga, Spagna, l'Università Comenius, Slovacchia, l'Università di Porto, Portogallo. Le implicazioni di questa collaborazione con gli atenei europei non sono chiari, ma ora sono numerosi i parlamentari europei francesi che pretendono delle risposte da Bruxelles.

" Abbiamo ottenuto che il Parlamento europeo inserisca all'ordine del giorno, a partire dalla prossima sessione plenaria, un dibattito sul finanziamento dell'Università islamica di

Gaziantep da parte della Commissione.dei contribuenti europei dovrebbe raggiungere le organizzazioni che sostengono Hamas", scrive su X il gruppo dei deputati francesi del Ppe.