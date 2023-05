A Denis Nesci il premio internazionale "Papa Bonifacio" città di Anagni

Quest'oggi, Denis Nesci, eurodeputato del gruppo Fratelli d'Italia - Ecr, sarà insignito del premio internazionale "Papa Bonifacio VIII", città di Anagni 2023, giunto alla sua XXI edizione, " per una cultura della Pace ". Si tratta di un'iniziativa organizzata e promossa dall'Accademia bonifaciana, che riconosce ai premiati elevate capacità politiche e sociali, che vengono ritenute degne del massimo conferimento accademico. Il premio Bonifacio VIII, che è stato istituito in occasione del settimo centenario dello “schiaffo” e della morte del pontefice Benedetto Cajetani, è un’occasione istituzionale per onorare la memoria di Papa Bonifacio che, con la creazione del primo Giubileo della storia della cristianità, ha consegnato all’umanità un’importante occasione di riflessione spirituale e di perdono.

" Sono onorato di essere insignito, alla stregua di grandi ed illustri nomi che hanno segnato la storia del nostro Paese, di un premio ispirato e pensato per celebrare la memoria di Papa Bonifacio ", ha dichiarato Nesci prima di ricevere il riconoscimento. Parole sentite da parte dell'eurodeputato, che lasciano trasparire un grande senso di appartenenza. " Emozione e gratitudine sono sentimenti che precedono la consapevolezza di un attestato per un impegno politico ed istituzionale nel Parlamento europeo volto a favorire iniziative a sostegno di una posizione pacifista e che riconosca il dialogo e la responsabilità come presupposti indispensabili per la difesa dei valori dell'umanità ".

Le edizioni precedenti della manifestazione, che sono state celebrate a Fiuggi e ad Anagni, hanno visto alternarsi sul palco a ritirare il premio eminenti personaggi della Chiesa, della società civile, militare e politica. Tra loro ci sono stati i già presidenti del Parlamento Europeo, l'on. Antonio Tajani e l' on. Jerzy Karol Buzek, ma anche i presidenti emeriti della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi. E poi, ancora, il remio Nobel Rita Levi Montalcini, il senatore Giulio Andreotti, il prof. Romano Prodi, il senatore Nicola Mancino. E ancora, l'on. Gianfranco Fini, l'on. Roberto Fico, l'on. Irene Pivetti e l'on. Gianni Letta. Anche il premier Ucraino, l'on. Yulia Tymoshenko, ha ricevuto il premio.