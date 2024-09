Draghi: "Solo l'Ue può affrontare le sfide geopolitiche, no a guerra commerciale con Usa"

Ascolta ora 00:00 00:00

Mario Draghi torna a parlare del futuro dell'Unione Europea tre settimane dopo la pubblicazione del suo report sulla competitività e illustrato all'Europarlamento. All'interno della sede del think tank Bruegel, a Bruxelles, l'ex presidente italiano del Consiglio mette in guardia sulla "sovranità" dei singoli Paesi comunitari che sono " semplicemente troppo piccoli per affrontare le sfide ", poste dall'attuale contesto internazionale. " In molti settori serve dimensione e si ottiene solo se ci integriamo - afferma Draghi - Allora avremo i soldi, ma la prima cosa per le imprese medio piccole è essere in grado di crescere. E non abbiamo la dimensione " necessaria a che le Pmi possano crescere e raggiungere dimensioni più grandi nell'Ue a causa delle " barriere nazionali ".

Anche perché l'alternativa ad avere una strategia industriale europea " non è, come pensano alcuni, non avere alcuna strategia industriale ", bensì è " avere molte strategie industriali, scoordinate tra loro. Cosa che comporta molti svantaggi ", prosegue nel suo ragionamento l'ex presidente della Banca Centrale Europea. E questo " è quello che vediamo oggi - continua Draghi - e significa lasciare ad ogni Stato membro decidere quali tecnologie sono strategiche, significa sacrificare la concorrenza " perché le decisioni strategiche vengono prese " per lo più a livello nazionale, distorcendo l'allocazione delle risorse in Europa. E significa anche risultati scadenti ", come dimostrano " alcuni recenti fallimenti di progetti nazionali di alto profilo. Capiamoci: voglio che l'Europa resti aperta, voglio parità di condizioni. Dobbiamo essere ambiziosi e puntare sull'innovazione ".

Una vera compattezza sostanziale dell'Ue consentirebbe di portare avanti quei 700-800 miliardi di euro di investimenti necessari per il futuro della competitività europea. Fondi legati al Repower Eu, il digitale, il 5G, gli obiettivi per la banda larga, l'impegno del 3 per cento in ricerca e sviluppo in Europa, e gli impegni del 2 per cento del Pil in difesa richiesto dalla Nato. " Per inciso, questi numeri sono una stima relativamente conservativa, perché non includono l'adattamento e la protezione del clima, che, come purtroppo vediamo tutti, diventano sempre più necessari - ha poi specificato Draghi -. Non includono gli investimenti nell'istruzione, nella formazione delle competenze, che saranno necessari, come sostiene il rapporto. E potrebbero non includere altri aspetti ".

C'è tuttavia un punto che l'ex governatore di Bankitalia intende sottolineare. Avremo infatti comunque bisogno " di denaro pubblico, e questo ha a che fare con il fatto che molti di questi grandi investimenti, soprattutto quelli più importanti, sono investimenti in beni pubblici - dice - E sappiamo che il settore privato tende a sottofinanziare gli investimenti in beni pubblici per una serie di ragioni, una delle quali è che hanno molte ricadute ". In tutto questo, " una guerra protezionistica commerciale con gli Stati Uniti, l'Europa si danneggerebbe da sola ", ha sostenuto Draghi. " Il 50 per cento del nostro Pil deriva dal commercio, contro il 37 della Cina e il 27 degli Usa.

Siamo diversi dagli Stati Uniti: non possiamo costruire un muro protezionistico, non possiamo farlo e non saremmo in grado di farlo nemmeno"

Quindi, se dovessimo fare come gli Stati Uniti, ci danneggeremmo - ha concluso -