Vannacci sceglie il Nord-Ovest: ecco chi sono i leghisti eletti in Europa

Sono stati ufficializzati i nomi degli otto parlamentari europei della Lega che rappresenteranno il movimento del Carroccio a Bruxelles e Strasburgo. La comunicazione ufficiale sui nominativi dei neoeletti leghisti è arrivata direttamente da una nota del partito guidato da Matteo Salvini, che ha reso noto che il Generale Roberto Vannacci ha optato per essere eletto nel collegio del Nord-Ovest, " dove con 186.966 preferenze ha ottenuto il suo migliore risultato tra tutte le circoscrizioni elettorali ".

Ecco quindi la pubblicazione dell'elenco degli otto eurodeputati eletti con la Lega: Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia, Susanna Ceccardi, Aldo Patriciello, Raffaele Stancanelli (tutti riconfermati in Europa), e gli entranti Anna Maria Cisint (sindaca di Montefalcone) e - per l'appunto - Roberto Vannacci. Con la decisione addottata dall'ex comandante della Folgore, per Angelo Ciocca (che era uno dei candidati in bilico per un'altro mandato europeo) terminerà l'avventura nel Parlamento Ue dopo otto anni consecutivi.

Soddisfazione piena in generale viene espressa dallo stesso Salvini: " Ringrazio il Generale Vannacci per una scelta che permette alla Lega di avere una rappresentanza territoriale equilibrata in tutto il Paese, sicuro che Roberto darà un contributo sempre più prezioso in una fase storica e internazionale che ci vedrà protagonisti ".

Poi l'annuncio sul futuro dell'europarlamentare pavese uscente che aveva cominciato la propria esperienza a Bruxelles nel giugno 2016 dopo la scomparsa di Gianluca Buonanno.

Stamattina ho incontrato Angelo Ciocca, uomo che ha la mia piena stima e fiducia, e che da ora in avanti lavorerà direttamente al mio fianco

", afferma il segretario federale. Martedì 16 luglio si terrà il loronella prima assemblea plenaria di Strasburgo, insieme agli altri 712 europarlamentari.