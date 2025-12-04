"Fascisti". Salis all’attacco dopo il voto sui Paesi terzi in Ue

La commissione Libe ha approvato la bozza sulla prima lista Ue dei Paesi di origine sicuri e ha dato il suo via libera anche al mandato negoziale sull'applicazione delle norme relative ai Paesi terzi sicuri. Si tratta di due testi allegati al Patto di migrazione e asilo europeo, che sono passati grazie all'asse tra il Ppe e i gruppi di destra, mentre i Socialisti hanno votato contro: questo sembra essere il nuovo asse al Parlamento, con il baricentro spostato più verso le posizioni dei conservatori che della sinistra. Dopo anni di immobilismo e di predominio dei Socialisti, qualcosa si è mosso al parlamento europeo e tanto basta a Ilaria Salis per gridare al "fascismo". L'ultima invettiva dell'europarlamentare eletta con Avs, che fa parte del gruppo più a sinistra del parlamento europeo, The Left, riguarda proprio questo voto in commissione Libe. E Salis sembra averla presa quasi sul personale l'approvazione, visto che nell'intervento ha rivendicato di essere stata la "relatrice ombra" del suo gruppo.

" In commissione Libe una vergogna ", esordisce Salis con fare teatrale nel video pubblicato sui suoi social. " Sono stati approvati due regolamenti su Paesi di origine e Paesi terzi sicuri su cui ho lavorato come relatrice ombra per il gruppo The Left. Queste norme, approvate con una maggioranza a destra, fanno parte di un pacchetto più ampio sulla migrazione, che andrà di fatto a smantellare il diritto d'asilo in Europa, ponendo le basi per un piano di deportazione di massa sul modello Trump ", dice Salis. Il piano europeo è orientato al ripristino della legalità dei confini e della permanenza, a contrario di quanto cerca di far passare l'esponente di Avs, allontanando chi non ha diritto di restare in Europa e garantendo, di contro, maggiori tutele per chi, invece, questo diritto lo ha. " La traiettoria dei fascisti è chiara ed è sempre la stessa, da un secolo all'altro da una parte all'altra dell'Oceano: se pensate che non vi riguardi ", prosegue Salis con tanto di dita puntate contro la telecamera, " vi sbagliate. Oggi colpiscono i diritti e le libertà dei migranti, domani potrebbero colpire chiunque ".