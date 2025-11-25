Grand Budapest Hotel

Leggi il settimanale
Non sappiamo se l'Europa abbia davvero bisogno di più Orbán. Di sicuro l'Ungheria non ha bisogno dell'Europa

Se c'è una cosa che adoriamo noi che siamo più consumisti che comunisti sono i mercatini di Natale. Non c'è evento migliore per dimostrare quanto sia vero il falso buonismo. Il problema è che in Germania li hanno aboliti a causa dei costi delle misure di sicurezza dopo gli attacchi degli ultimi anni; in quello di Bruxelles domenica è scoppiata una rissa con immigrati islamici che contestavano le musiche di Natale; e tutti gli altri in giro per l'Europa cristiana sono troppo tristi: trovi più barriere di cemento che bancarelle.

Poi abbiamo visto il video promozionale che Viktor Orbán ha lanciato sui social per invitare a visitare l'Ungheria durante le feste, qualcosa a metà fra un vecchio spot natalizio della Barilla e un videoclip di Wes Anderson. «Bruxelles ci vuole multare con un milione di euro al giorno per aver tenuto fuori i migranti illegali? E noi li paghiamo. Per la nostra sicurezza e la vostra. Meglio che vivere nella paura». E poi - su un carosello di immagini da sogno: mercatini di Natale sicuri, zero clandestini, niente dissuasori antiterrorismo né poliziotti in assetto antisommossa - ecco il claim: «Questo Natale, vivi l'Europa come dovrebbe essere: in Ungheria». Scommettiamo che rientrerà delle spese. Come trasformare, con un colpo di genio, una multa milionaria in un'opportunità. E la rapacità di Bruxelles in una risorsa.

Non sappiamo se l'Europa abbia davvero bisogno di più Orbán. Di sicuro l'Ungheria non ha bisogno dell'Europa.

Ah. Noi intanto abbiamo prenotato un weekend.

