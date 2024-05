"Ho un tumore e mi candido alle Europee". Valeria Alessandrini in campo con la Lega

Valeria Alessandrini, classe 1975, è nelle liste della Lega per la prossima tornata elettorale in Europa. Ex senatrice, ora corre per un seggio a Bruxelles e per affrontare questa nuova sfida lavorativa al massimo delle sue potenzialità e possibilità, concentrandosi sul suo obiettivo, ha deciso di dichiarare pubblicamente di avere un tumore al seno. " Mi fa sentire libera ", ha poi dichiarato la candidata del Carroccio, che in questo modo vuole sdoganare la malattia in pubblico e sul posto di lavoro. " Il mio è un messaggio di speranza perché non c'è nulla di cui vergognarsi ", ha aggiunto la candidata.

Alessandrini, come tante altre donne, e non solo, ha iniziato un percorso di cura a livello oncologico e ha deciso di affidarsi alla sanità pubblica della sua città, Terni. La diagnosi è piuttosto recente per la candidata, che vive in prima persona una situazione comune a molte famiglie. Questo, ha spiegato, le sta permettendo di capire " che esiste una grande comunità e tante sono le esigenze per tutte le donne e le persone che incontro al reparto di oncologia ". Si può fare anche politica, e non solo quello, anche se si ha un tumore e se si stanno seguendo i percorsi chemioterapici, fondamentali in alcune condizioni. " È un malattia e come tante altre va affrontata e curata ", ha spiegato ancora la candidata, che prima di tutto si è confrontata con la sua famiglia e poi con i vertici del partito e nessuno, come ha sottolineato lei stessa, le ha mai messo pressioni per desistere nel suo intento.

" Si sono preoccupati prima di tutto della mia salute e quindi che facessi la scelta più giusta per me. Mi hanno lasciata libera e io ho scelto di affrontare questa doppia sfida ", ha proseguito, ringraziando di avere il partito al suo fianco. Non sarà certamente facile coniugare tutto, anche la candidata è consapevole delle difficoltà che la attendono. Ma ha comunque deciso di affrontare questa sfida, anche e soprattutto per offrire un servizio ed essere concretamente d'aiuto ad altre persone. " Nonostante la malattia la vita non si chiude. Lavorerò quindi ancora di più sui temi della sanità e dell'oncologia ", ci ha tenuto a precisare e a ribadire, lanciando un messaggio a tutti, sia alle persone che soffrono di patologie oncologiche, sia a chi ne condivide la quotidianità: " Non bisogna avere paura di pronunciare parole come tumore e cancro. È inutile negare una malattia che si deve curare e si può curare ".

Ed è con questo spirito che Alessandrini ha scelto di scendere ancora una volta nell'area elettorale e di dar battaglia per conquistare il suo seggio, dal quale portare all'attenzione dell'Europa i bisogni e le aspettative dei malati oncologici, che vogliono guardare al futuro.