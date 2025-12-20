I fascisti sul Pianeta Rosso

I fascisti su Marte, non a caso il pianeta rosso, sono sbarcati. È la sinistra italiana, talmente ossessionata da Giorgia Meloni da non accorgersi di avere sconfitto la Germania nella finale degli Europei. O forse se ne accorge, ma stavolta l'urlo di Tardelli si trasforma nel singhiozzo di Elly quando i siti dei principali quotidiani europei rendono l'onore delle armi, scusate il gioco di parole, alla premier di Roma. Le Monde, che non è certo la Gazzetta del Balilla, la incorona vincitrice ai rigori del match sul futuro dell'Ucraina. Lei che era stata accusata di abbandonare Zelensky, schiacciata da un ingombrante Trump, e che ha invece
trovato la quadra proprio fra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Quadra che sfuggiva sia alla presidente von der Leyen sia al cancelliere tedesco Merz. Anche in Spagna, dove Elly è perfino di moda, l'altro quotidiano di sinistra, El país, applaude alla mossa italiana. Il tutto mentre Elly Schlein, Giuseppe Conte & C. non vedono, non sentono e non parlano come le tre scimmiette sagge giapponesi. E di cosa parla invece la sinistra italiana mentre a Bruxelles si gioca sullo scacchiere della pace Mosca-Kiev? Di quanto siano bravi i delinquentelli di Askatasuna, che ci sono costati 7 milioni di euro di danni per le loro guerriglie culminate nello sgombero. Oppure
il sindaco di Milano Giuseppe Sala che va a caccia, anche lui, di fascisti nel cuore della città devastata dalla violenza, dove due ragazzine sono state stuprate da un ventenne che le ha pedinate eselezionate in mezzo alla folla. Sotto gli occhi attenti di quelle telecamere che funzionano solo se vogliamo rivedere il film. Un film a cui abbiamo assistito troppe volte. E di cui francamente vorremmo vedere solo la fine.