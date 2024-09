Non solo il campus per drag queen: 2,5 milioni per finanziare l'agenda Lgbt in Europa

Ascolta ora 00:00 00:00

La comunità arcobaleno ama gli acronimi quindi non si offenderà di certo se parliamo di Lgbt-Ue. Non potrebbe essere altrimenti, vista l'aria che tira: domani finirà il campus per drag queen dedicato ai minorenni promosso da Bruxelles, una dieci giorni di indottrinamento che ha sollevato parecchie polemiche tra politica e associazioni. Ma il “Dragtivism Jr” è solo uno dei tanti progetti targati Erasmus+ (il programma dell’UE per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa, ndr) a beneficiare di migliaia di euro da parte dell’Europa. I numeri sono sotto gli occhi di tutti: 2,5 milioni di euro del bilancio Ue a eventi e kermesse arcobaleno, senza discriminazione tra gay, lesbo, trans, intersessuali e così via.

Sul sito della Commissione europea è possibile consultare tutti i progetti Lgbt, compresi quelli che ricevono finanziamenti dall’Ue. La strada è tracciata e le strisce sono color arcobaleno. Perché secondo qualcuno a Bruxelles l’educazione e lo sviluppo professionale passano attraverso l’ideologia talebana delle lobby gay/trans. Il “Dragtivism Jr” è l’esempio perfetto: dai 25 a 35 mila euro europei per fare esplorare ai minorenni il mondo delle drag queen – uomini che si esibiscono in spettacoli travestiti da donne, con trucco appariscente e abbigliamento a dir poco vistoso – insegnando loro quella professione. Secondo gli organizzatori, inoltre, si tratta di un progetto che ha “poteri curativi contro il bigottismo, la meschinità mentale e l’odio” . Non servono molte altre parole.

Tornando all’elenco dei progetti Lgbt finanziati dall’Europa, possiamo citare il TRAIT, acronimo che sta per “Training to Raise Awareness and Inclusion of Transgender”: 250 mila euro del bilancio Ue per aumentare le conoscenze e le competenze dei professionisti sulla questione Lgbt e vocali/consonanti successive, ma anche per “ridurre la vittimizzazione secondaria, i pregiudizi, gli stereotipi e la discriminazione” o ancora per “aumentare la consapevolezza pubblica dei bisogni LGBTQ+”. Riflettori accesi sul mondo Lgbt anche nel progetto “GAMe-based tools to Foster an INtegrative model for early Gender Equality Education”, finanziato con 361 mila euro: famiglie, insegnanti, esperti e bambini dai 9 ai 15 anni alle prese con il gender.

La Spagna è tra i Paesi spesso protagonisti di progetti arcobaleno ed è tra quelli coinvolti in “Rainbow Bridges”, oltre 31 mila euro di finanziamento per “continuare a promuovere la comprensione e il rispetto reciproci tra i giovani di diversi paesi europei nei confronti della comunità LGTBI”, “aumentare la consapevolezza dei diritti e delle sfide LGTBI in Europa”, “dare potere ai giovani LGTBI e agli alleati per diventare agenti di cambiamento nelle loro comunità” e “aumentare la consapevolezza delle sfide affrontate dalla comunità LGTBI in Europa e di come possono contribuire al cambiamento” . Con oltre 240 mila euro di fondi europei, il “LGBTIQ Youth affermative mental health approaches” si propone invece di "aumentare la qualità della salute mentale nella popolazione giovane" e "rafforzare le capacità delle organizzazioni nel campo della salute mentale" arcobaleno.

Il contrasto all’omofobia e alla trans fobia “invisibili” è al centro di “Promoting pluralistic education in European universities to combat invisible discrimination related to LGBTQ+”, sostenuto con 250 mila euro. Coordinato dall’Università di Siena, il progetto coinvolge Polonia, Lituania e Grecia.

E ancora: il "Rainbow Peer Forces" finanziato con 187 mila euro, il "Silent Epidemic" con 36 mila euro o il "Build up for Thessaloniki EuroPride" con 52 mila euro. Insomma, nonostante le immarcescibili proteste - spesso dense di vittimismo - il mondo Lgbt non può dirsi dimenticato da Bruxelles...