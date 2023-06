L'Onorevole Isturiz White: "L'Europa, un presidio della democrazia"

Nell'ambito di una intervista legale, abbiamo avuto il piacere di parlare con l'Onorevole Antonio Lopez Isturiz White, membro del Parlamento europeo con una lunga esperienza nel Partito Popolare Europeo (PPE), di cui è stato segretario generale per vent'anni.

Durante l'intervista, l'Onorevole Lopez tra i vari argomenti trattati ha parlato anche della nascita dell'Europa, evidenziando l'importanza di questa e del suo processo di formazione. Ha sottolineato che l’Europa si basa su di un meccanismo in cui la sovranità nazionale viene progressivamente ceduta a Bruxelles facendo perdere capacità decisionale ai singoli stati. Nonostante ciò, ha argomentato che questo meccanismo è fondamentale per difendere i nostri diritti e rappresenta un presidio della democrazia.

A fronte di questo ha evidenziato che non siamo stati gli unici ad aver incontrato difficoltà nel processo di unificazione, difatti durante l’intervista è stata evidenziata la differenza tra il sistema Europeo e quello americano federalista. L'Onorevole Lopez ha sottolineato che la costruzione del sistema federale Americano non è stato un processo semplice, come dimostrato dalla storia degli Stati Uniti e dai suoi riflessi nel Sud America. Ci sono voluto 200 anni e noi ora stiamo percorrendo un processo simile. Ha inoltre ribadito che l'Unione Europea, pur non avendo la stessa ricchezza culturale e linguistica degli Stati Uniti, rappresenta un'opportunità di difendere i nostri valori e il nostro stile di vita e i cittadini non devono temere una ipotetica perdita della propria identità e cultura che non avverrà.

L'Onorevole Lopez ha sottolineato l'importanza di superare le divisioni ideologiche all'interno dell'Unione Europea e di lavorare per mantenere un sistema democratico. Ha evidenziato la necessità di difendere i valori europei comuni, in particolare in confronto a paesi come la Russia e la Cina, che non condividono gli stessi principi democratici.

Nel contesto italiano, l'Onorevole Lopez ha espresso il suo desiderio che Forza Italia, come forza moderata di centrodestra, riesca a recuperare consenso e a svolgere un ruolo di primo piano all'interno del Partito Popolare Europeo. Ha sottolineato l'importanza dell'Italia come membro fondatore dell'Unione Europea e del suo contributo nella costruzione dell'Europa unita. Inoltre, ha elogiato Silvio Berlusconi come un amico e un grande rappresentante diplomatico dell'Italia nel mondo e un leader capace di trovare spazi di dialogo e costruzione all'interno del Partito Popolare Europeo.