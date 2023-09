"Il Centro per l'Europa". Matteo Renzi si candida alle elezioni Ue 2024

Matteo Renzi scende ufficialmente in campo per le elezioni europee del 2024. “ Ci candideremo con il brand del Centro. Mi metterò in gioco anche io candidandomi per il parlamento e invito tutti i dirigenti di Italia Viva a farlo ”, ha affermato l'ex presidente del Consiglio durante una conferenza stampa a Milano. " Non saremo soli: abbiamo nove mesi per mostrare il nostro percorso" .

Renzi sarà in corsa per la circoscrizione del nord-ovest. “ Questo lo dico e lo faccio non perché uno sia alla ricerca di chissà quale ulteriore riga nel proprio curriculum, ma perché voglio affermare quello che nessuno sta affermando in Italia ”, ha aggiunto il leader di Italia Viva, sostenendo che sia necessario dare una svegliata all’Europa “ sennò si va tutti a casa. La Ue rischia di saltare, quindi c’è bisogno di una grande scommessa: candidiamo il Centro a governare l'Europa. Se noi facciamo un risultato tale da mandare qualcuno di noi al Parlamento europeo, quel qualcuno fa la differenza ”.

L’obiettivo del leader di Italia Viva è mantenere l’attuale maggioranza Parlamento europeo, riuscendo a fare a meno dei partiti giudicati più estremisti. “ Penso sia fondamentale che nei prossimi nove mesi si vada a chiedere il voto di chi non vuole lasciare l'Europa nelle mani dei sovranisti alla Le Pen e dei populisti di sinistra, senza Vox o Alternative für Deutschland ”, ha sottolineato Renzi raccogliendo subito il sostegno dei suoi compagni di partito.

“ Il Centro sarà certamente protagonista delle prossime elezioni europee, né con Giorgia Meloni e Matteo Salvini né con Elly Schlein e Giuseppe Conte. La disponibilità di Matteo Renzi a candidarsi alle consultazioni di giugno rafforza la nostra proposta ”, ha commentato l’eurodeputato di Iv Nicola Danti, vicepresidente di Renew Europe. “ Scommettiamo sulla vitalità di una parte d'Italia che non sta con i sovranisti di destra, ed è lontana dai populisti di sinistra ”.

Le elezioni europee si terranno dal 6 al 9 giugno 2024. I cittadini dell’Unione saranno chiamati a eleggere i loro rappresentanti a Strasburgo, votando per membri dei loro partiti nazionali che, una volta al Parlamento, aderiscono ad uno dei vari raggruppamenti politici, come il Ppe (Partito popolare europeo) o S&D (Socialisti e democratici). L’attuale maggioranza, la cosiddetta “maggioranza Ursula”, riunisce popolari, socialisti, democratici e liberali. Una coalizione a cui, secondo Renzi, non c’è alternativa.