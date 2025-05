Migranti, accordo Italia-Grecia. Meloni: "Insieme per consolidare cambio approccio Ue"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo gli accordi con l'Albania, quelli sulla Grecia. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis è oggi in visita ufficiale a Roma, dove ha incontrato la presidente del Consiglio per parlare proprio di immigrazione, ma non solo.

Del resto, ha sottolineato Giorgia Meloni, senza Grecia e Italia "non esisterebbe l'idea di Occidente che conosciamo oggi" e per questo "c’è grande sintonia su molti temi: difesa, sicurezza e contrasto a immigrazione illegale di massa". "Vogliamo consolidare in Ue il cambio di approccio sul governo dei flussi migratori", ha aggiunto al termine del vertice intergovernativo Italia-Grecia che si è svolto a Villa Doria Pamphilj, "Condividiamo la stessa proiezione geostrategica nel Mediterraneo, nell'appartenenza all'Unione europea e all'alleanza atlantica". La premier ha poi ricordato come sulle spalle di Italia e Grecia cada "il fardello di essere le principali Nazioni di arrivo" di flussi migratori, ma che le dinamiche in Europa "non sono le stesse di dieci anni fa: una volta Italia e Grecia erano fonti di problemi, mentre oggi possono offrire soluzioni. Siamo in prima linea per raggiungere obiettivi a livello europeo".

La premier ha parlato anche dei negoziati tra Russia e Ucraina: "Attendiamo una chiara risposta russa alla richiesta di un cessate il fuoco immediato e incondizionato, che l'Ucraina ha accettato", ha detto Meloni sottolineando poi che l'Italia "ribadisce il sostegno agli sforzi per una pace giusta e duratura in Ucraina".

Parallelamente sul Medio Oriente "continuiamo a lavorare per la fine delle ostilità, l'accesso degli aiuti umanitari a Gaza, appoggiando il lavoro che i Paesi arabi stanno portando avanti per tracciare un quadro regionale di pace e di sicurezza che a nostro avviso deve includere anche la prospettiva dei due Stati". "In questo quadro credo che sia molto importante anche la missione nella regione che sta per compiere il presidente Trump", ha spiegato, "Penso che dagli Stati Uniti possa arrivare un impulso decisivo".

Sono 14 gli accordi siglati al termine del vertice, tra cuiun accordo sulla polizia aerea relativo alle minacce non militari, a effettuare lo scambio i titolari della Difesa Guido Crosetto e Nikos Dendias; un memorandum operativo antidroga; un accordo tecnico fra il ministero della Tutela dei cittadini greco e il ministero dell'Interno sull'istituzione di pattugliatori congiunti per la tutela dell'ordine pubblico nelle zone turistiche; un memorandum d'intesa fra il ministero dell'Interno italiano e il ministero della Crisi climatica ellenico sulla cooperazione in materia di soccorso pubblico e di contrasto e soccorso negli incendi; un memorandum d'intesa fra il ministero delle Imprese e del Made in Italy e il ministero dello Sviluppo economico greco sui settori della politica industriale e delle politiche delle Pmi, scambiato dai ministri Adolfo Urso e Taris Terodikakos; un memorandum d'intesa sulla cooperazione nei settori della digitalizzazione, dello Spazio e delle

tecnologie delle informazione e della comunicazione; un memorandum d'intesa sulla ricerca e la cooperazione in ambito agricolo, scambiato dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e dall'omologo greco Kostas Tsiaras.