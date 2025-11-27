Migranti, Salis in plenaria difende l’immigrazione irregolare: "È la sindacalista degli scafisti”

Nei giorni scorsi, durante la seduta plenaria del parlamento europeo a Strasburgo, Ilaria Salis è intervenuta per dare ai colleghi la sua personalissima definizione di "trafficante" e contrabbandiere, o passeur o scafista. Una definizione per altro fallace, perché in linea con la narrazione immigrazionista e non con ciò che davvero questi due "ruoli", facce di una stessa moneta, svolgono nel business del traffico di uomini.

" Il trafficante è chi costringe le persone con la forza, l'inganno o la minaccia. Le riduce in schiavitù, le sfrutta, le sequestra ", ha dichiarato l'europarlamentare di Avs. Il passeur, o scafista, invece, nella lettura di Salis è " chi organizza l'attraversamento di un confine chiuso, per persone che hanno scelto volontariamente di partire e pagano per il servizio. Un servizio basato sul consenso e che non avrebbe motivo di esistere se ci fossero vie legali e sicure per la migrazione. Questo non significa che tutti gli smuggler siano brave persone, per carità non è così, ma la categoria non dev'essere confusa con quella dei trafficanti ".

L'europarlamentare parla di "categorie" come se fossero metalmeccanici, addetti alla logistica o qualunque altro tipo di lavoratore che si riconosce in un settore produttivo. E infatti Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d'Italia al parlamento europeo, ha sottolineato che durante i lavori, l'europarlamentare " ha sprecato due minuti del nostro tempo per spiegarci la differenza tra 'trafficanti' e 'contrabbandieri' e per dirci che, tutto sommato, alcuni scafisti sono onesti lavoratori che vengono pagati in cambio di un servizio. Siamo al delirio ", definendola " Sindacalista degli scafisti ".