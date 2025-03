Nel mirino della Ue anche le bustine di latte e zucchero: cosa non troveremo più nei bar

Ascolta ora 00:00 00:00

La lotta dell'Ue all'inquinamento non si ferma alle bottiglie di plastica e a tutti quegli oggetti che contengono Pfas, adesso nel mirino sono finite anche le confezioni monodose di latte e zucchero, quelle che troviamo comunemente nei bar e nei ristoranti.

Stando alle ultime informazioni trapelate, infatti, dopo tutta la serie di divieti già emessi, ecco che adesso tocca anche alle piccole bustine che vengono servite insieme alle bevande, e non solo. Dei monodose a cui tutti siamo abituati ma ai quali, a quanto pare, dovremo presto rinunciare. Dovesse andare in porto anche questa nuova disposizione, ciò comporterà dei significativi cambiamenti nelle abitudini delle persone. Gli esercenti, fra l'altro, dovranno trovare delle soluzioni alternative.

Presto, dunque, non troveremo più le confezioni monodose di latte e zucchero nei bar, nei pub, nei ristoranti. Per quanto possa sembrare cosa da poco, in realtà si tratta comunque di un problema. Le bustine monouso, infatti, permettevano a ciascun cliente di avere il proprio zucchero, e il proprio latte, senza dover attingere da una "fonte" comune. Cosa dovranno proporre, in futuro, gli esercenti? Fra l'altro, non si tratta solo di zucchero e latte. Ad essere monouso sono anche il sale, le confetture, persino il burro. A rischio, ovviamente, anche maionese o ketchup.

Sembra che il nuovo divieto entrerà a far parte delle nuove disposizioni relative agli imballaggi, che mirano a ridurre significativamente l'impiego della plastica. Sembra che l'Ue non si limiterà al solo campo alimentare: anche le boccette di shampoo e bagnoschiuma offerte in omaggio negli alberghi potrebbero sparire presto.

Una linea decisamente dura quella dell'Unione Europea, che tuttavia rischia di scontentare molti, sia esercenti che clienti. Una simile disposizione, infatti, andrà a incidente nettamente nelle abitudini delle persone che, di punto in bianco, non potranno più disporre di alcuni elementi di uso comune. Si pensi poi alla confusione in cui piomberanno i produttori, che dovranno apportare significativi cambiamenti.

Inoltre, se da un lato si produranno meno rifiuti in plastica, dall'altro potrebbe esserci un eccessivo spreco di alimenti. Si pensi al latte.

Le confezioni monodose permettevano di utilizzarne delle piccole quantità. Laddove queste dovessero sparire, costringendo ad aprire intere confezioni di latte, quante di queste andranno incontro a deterioramento prima di essere consumate?