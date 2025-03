Dall'Ue in arrivo un nuovo divieto: ecco quali oggetti spariranno molto presto

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Unione Europea è pronta a emanare nuovi divieti al fine di tutelare la salute pubblica e salvaguardare l'ambiente; nel mirino della Ue si trova tutta una serie di oggetti di uso quotidiano che contengono sostanze considerate dannose.

L'attenzione delle autorità europee si sta concentrando principalmente sui tanto denunciati Pfas, ossia quelle sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate ritenute nocive non soltanto per l'intero ecosistema, ma anche per l'uomo. Fino ad oggi gli Pfas erano contenuti in tanti oggetti comuni, spesso di uso anche alimentare. Sembra proprio che questa situazione sia prossima a cambiare.

Sono state molte le Nazioni europee a spingere per un serio provvedimento. Fra gli Stati membri intervenuti sulla questione troviamo Danimarca, Svezia, Germania, Paesi Bassi e Norvegia. La mobilitazione è arrivata fino alla Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa), a cui è stato chiesto di agire. Già da tempo esistono delle restrizioni pensate per quei prodotti considerati maggiormente a rischio. Basti pensare al regolamento di settembre 2024, in cui gli Pfas erano già stati limitati, salvo alcune eccezioni nel settore industriale.

Dal momento, tuttavia, che il rischio rimane elevato - si prevede che entro 30 anni ci saranno circa 4,4 milioni di tonnellate di Pfas dispersi nell'ambiente, con conseguente danno umano - è stato deciso di intervenire in maniera più incisiva. Gli Pfas sono sostanze pericolose che non si deteriorano nell'ambiente, e sono capaci di contaminare terreni e acque, infliggendo gravi danni alla natura e all'essere umano, come dimostrato anche da numerosi casi clinici. Purtroppo non è possibile sostituire del tutto gli Pfas. In alcuni casi le attuali tecnologie non hanno consentito di trovare alternative. Gli Pfas si trovano, ad esempio, negli inalatori per l'asma, o in alcuni semiconduttori. Tuttavia lo scopo è arrivare alla loro graduale eliminazione, oppure a una considerevole diminuzione.

La proposta approvata in questi giorni in Ue prevede di aggiungere nuovi obblighi rivolti alle aziende. Le misure sono previste per il 2026-2027.

Entro le date stabilite, altri Pfas dovranno essere eliminati dal commercio. Molti oggetti spariranno dalle nostre case, come le pentole antiaderenti, o le pellicole alimentari. Via anche alcuni tipi di abbigliamento impermeabile.