Ok del Consiglio Ue a norme imballaggi. L'Italia si difende e vota contro: "Non ci soddisfa"

Via libera a maggioranza qualificata da parte dei ministri dell'Ambiente Ue sulla posizione negoziale sulla proposta di regolamento sugli imballaggi: come già anticipato dal ministro Pichetto Fratin, l'Italia ha votato contro. Secondo quanto confermato da Bruxelles, Roma è stato l'unico Paese ad aver espresso voto negativo. L'ok odierno apre la strada alle trattative interistituzionali - trilogo - per arrivare all'intesa finale. L'accordo "trova un equilibrio" tra "l'ambizione della proposta di ridurre e prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio" avanzata dalla Commissione europea "e la concessione agli Stati membri di una flessibilità sufficiente nell'attuazione del regolamento" , si legge in una nota del Consiglio Ue. Ma il governo italiano non è della stessa filosofia.

"Abbiamo votato contro la proposta di regolamento Ue sugli imballaggi perché non soddisfa assolutamente le esigenze del nostro Paese" , l'analisi del titolare dell'Ambiente Pichetto Fratin. La speranza, ha aggiunto, è che durante i negoziati in sede di trilogo prevalga la posizione dell'Europarlamento. Entrando nel dettaglio dell'opposizione del governo, vengono respinti i vincoli rigidi e i target sul riuso contenuti nella posizione approvata oggi dal Consiglio. Critiche aspre anche per le disposizioni riguardanti il settore delle bevande su cui ha insistito molto la Germania e destinate ad agevolare le grandi imprese e a penalizzare il sistema italiano delle Pmi, con il rischio di "incrinare l'equilibrio del mercato interno" .

Tre le principali criticità per il governo Meloni. La prima riguarda gli imballaggi compostabili: anche in base a quanto delineato dalla Cop28, il settore del packaging compostabile e biodegradabile dovrebbe essere valorizzato e non penalizzato. Poi, sulle restrizioni ad alcuni formati di imballaggio e sul riutilizzo e ricarica, l'Italia aveva proposto una prospettiva basata sull'evidenza e non su restrizioni a priori: "Dovrebbero essere salvaguardati i formati di imballaggio che dimostrano un rendimento ambientale superiore nel ciclo di vita e ad alto tasso di raccolta differenziata o di riciclo. Ribadisco la necessità di giungere ad obiettivi comuni senza ignorare le differenze tra gli Stati membri" , ha proseguito il Ministro.

Posizioni di buonsenso, basti pensare all'imposizione di certi obblighi e divieti non motivati da approfondite valutazioni dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Una vera e propria minaccia per i principi di sussidiarietà e proporzionalità, per gli investimenti intrapresi, per la concorrenza delle nostre imprese sui mercati internazionali secondo la viceministro Vannia Gava.