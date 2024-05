"Ora il modello italiano in Europa". Arianna Meloni tira la volata di FdI per le Europee

I partiti hanno lanciato la fase finale della campagna elettorale in vista delle prossime elezioni Europee che, in Italia, si terranno l'8 e il 9 giugno. Questo pomeriggio, Arianna Meloni è stata a Cagliari per sostenere il deputato Salvatore Deidda, candidato nella circoscrizione Isole con Fratelli d'Italia. La responsabile della segreteria politica del partito ha sottolineato i successi raggiunti in un anno e mezzo di governo dall'esecutivo di Giorgia Meloni e ha spinto nel sostenere che " Il modello italiano va portato anche in Europa ".

Per farlo, però, è necessario " risvegliare le coscienze, ripartire da lì perché l'Europa così come l'abbiamo conosciuta è un'Europa che ha fallito, lo dicono anche quelli che dicevano che funzionava ". E una riprova di questo è arrivata nelle scorse ore da Bruxelles, con la portavoce della Commissione europea che ha riferito di una lettera inviata da 15 Paesi dell'Ue, compresa l'Italia, con la quale si chiedono impegni maggiori per la gestione dei migranti in linea con il "patto Italia-Albania". Ma questa Europa deve cambiare il suo modus operandi se vuole continuare a essere un'istituzione valida e, soprattutto, ha proseguito Meloni, questa " è un'Europa che pensa di venire a sindacare all'interno dello Stato, ma lo Stato è sovrano ".