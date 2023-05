"Parole inaccettabili". Tajani a muso duro: annullata la visita a Parigi

Arrivano le prime reazioni ufficiali dopo le parole pronunciate dal ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin contro l'Italia. Il ministro degli Esteri, nonché vicepremier del governo Meloni, Antonio Tajani, questa sera avrebbe dovuto avere un bilaterale a Parigi con la sua omologa transalpina Catherine Colonna. Tuttavia, l'esponente azzurro sarebbe dovuto partire da Firenze in direzione di Parigi ma non è salito sull'aereo che lo avrebbe dovuto portare al bilaterale. " Non andrò a Parigi per il previsto incontro con Colonna. Le offese al governo ed all'Italia pronunciate dal ministro Darmanin sono inaccettabili. Non è questo lo spirito con il quale si dovrebbero affrontare sfide europee comuni ", ha twittatto il ministro.

In un intervento radiofonico a Rmc, infatti, il ministro Darmanin ha dichiarato che il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, " non è in grado di risolvere i problemi migratori " dell'Italia, un Paese che sta vivendo una " gravissima crisi ". Quindi, ha rincarato la dose: " Meloni, che guida un governo di estrema destra scelto dagli amici della signora Le Pen, non è in grado di risolvere le questioni migratorie per le quali è stata eletta ". Ancora una volta, a causa dell'estremo pressapochismo di sinistra degli anni precedenti, dall'estero si sentono in diritto di poter fare la lezione all'Italia. E a farla sono quelli che sono entrati in crisi per una sola nave delle Ong che è stata fatta sbarcare a novembre in un loro porto, mentre l'Italia aveva da gestirne altre tre.

Davanti alle parole gravissime del ministro degli Interni francese, prima di annullare definitivamente l'incontro, Antonio Tajani aveva dichiarato con fermezza: " Sono parole inaccettabili quelle pronunciate dal ministro dell'Interno francese Darmanin ". E a chi gli ha chiesto se, davanti a queste dichiarazioni, fosse ancora confermato il bilaterale di Parigi, il vicepremier è stato molto vago: " Vedremo ". Il rischio che il viaggio a Parigi salti è concreto, c'è molta irritazione dalle parti del governo per le parole di Darmanin, per le quali ora in tanti si aspettano delle scuse ufficiali. Per il momento è arrivata una nota del ministero degli Esteri francese, nella quale si sottolinea che " il governo francese vuole lavorare con l'Italia per affrontare la sfida comune che rappresenta il rapido aumento dei flussi migratori ". Senza fare cenno alle parole di Darmanin, il Quai d'Orsay ha inoltre sottolineato che la relazione bilaterale è " fondata sul mutuo rispetto tra i nostri due Paesi e tra i loro governi ". Rispetto che dalle parti della Francia latita.

" Io devo commentare i ministri francesi? Non vedo perchè devo perdere tempo. Ma perchè, ha risolto i suoi problemi, con le manifestazioni delle pentole? Pensino a loro, perchè pensa all'Italia? ", ha detto il ministro per l'Agricoltura e la sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, ai giornalisti nel Transatlantico del Senato. Fastidio che emerge anche dalle parole di Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno: " Quelle del ministro dell'Interno francese Darmanin sono parole inaccettabili che denotano mancanza di rispetto nei confronti del governo italiano e della premier Giorgia Meloni. L'esecutivo sta mettendo in campo tutti gli strumenti, per regolare il fenomeno migratorio. L'Italia non prende lezioni dalla Francia che ha sospeso Schengen, che ha ripristinato i controlli a Ventimiglia e ha respinto donne e minori a Claviere ".