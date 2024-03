Migranti, Piantedosi: "Sesto mese di diminuzione sbarchi"

"Stiamo lavorando a un progetto innovativo, che è ancora sulla carta, stiamo vedendo con Palazzo Chigi e i colleghi ministri, di praticare anche una innovativa creazione di corridoi d'ingresso per lavoro" . Lo ha rivelato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel corso del convegno 'Accordo ItaliAlbania - Un nuovo modello di cooperazione per la gestione dei flussi migratori', organizzato da Fratelli d'Italia e tenutosi nella Sala Zuccari del Senato.

Il progetto è dedicato "a Paesi che possono essere oggetto di negoziato, di accordi finalizzati alla creazione di corridoi d'ingresso per lavoro" , ha aggiunto il titolare del Viminale sottolineando quanto i corridoi umanitari, con il governo Meloni, siano stati implementati "come mai successo nella storia italiana" e che marzo sarà il sesto mese consecutivo in cui si segnerà una diminuzione degli sbarchi rispetto all'anno precedente. Le morti in mare "ci addolorano e - ha aggiunto Piantedosi - ci spingono a proseguire" sulla strada intrapresa dal governo, smentendo inoltre che Corte europea abbia bocciato il decreto Cutro.