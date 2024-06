"Ora la Salis può pagare la casa occupata. Pignoriamo lo stipendio da europarlamentare"

Ascolta ora 00:00 00:00

La proposta è chiara, gioca un po' con l'ironia ma va dritta al punto: paradossalmente l'approdo di Ilaria Salis a Bruxelles è una notizia tutt'altro che negativa. Un traguardo raggiunto positivo non solo per la sua persona, ma che potrebbe rappresentare un'opportunità anche per le casse dell'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano. Confiscare la paga da europarlamentare per consentire all'Aler di " recuperare l'importante importo " alla luce della notizia, pubblicata da ilGiornale, relativa al debito di circa 90mila euro per un'occupazione abusiva di un alloggio popolare in zona Navigli a Milano: la proposta è arrivata da Enrico Marcora, consigliere comunale milanese di Fratelli d'Italia.

Marcora ha invitato l'Aler ad attivarsi in maniera tempestiva per " pignorare i futuri stipendi da parlamentare europea " della candidata bandiera di Verdi-Sinistra italiana. Dunque l'esponente di Fratelli d'Italia ha puntato l'attenzione sulla possibilità di attingere dalla futura indennità da europarlamentare dell'insegnante, che ora si trova agli arresti domiciliari a Budapest. La mossa suggerita dal consigliere comunale milanese di FdI è proprio quella di " recuperare l'importante importo " potendo usufruire della retribuzione che spetterà a Salis che, dopo essere stata eletta alle elezioni europee, è pronta a sbarcare a Bruxelles per un'avventura da paladina della sinistra nei palazzi di Bruxelles.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, dall'Aler hanno fatto sapere che - come avviene nei casi simili - verranno seguiti " tutti i percorsi previsti dalla legge per recuperare il credito ". Inoltre sempre dall'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano è stato riferito che - a fronte dell'occupazione abusiva dell'alloggio di via Borsi 14 a Milano, risalente al 2008 - è stata presentata denuncia querela nei confronti degli occupanti; allo stesso tempo sono stati attivati i procedimenti amministrativi del caso per tentare di arrivare al rilascio e al recupero dell'alloggio in questione.

Sulla presunta morosità di 90mila euro nei confronti dell'Aler per il mancato pagamento del canone di locazione si sono espressi anche gli avvocati Eugenio Losco e Mauro Straini: i legali di Salis hanno affermato di non aver " mai ricevuto alcuna citazione né in sede civile né in sede penale per tale presunta occupazione ", né " alcuna richiesta di pagamento in merito ".

si potrà parlare di immunità e liberazione

Ora gli occhi disono puntati verso il 16 luglio, giorno da cerchiare in rosso sul calendario per l'avvio dei lavori della legislatura del Parlamento europeo: tra quattro settimane è attesa la proclamazione e a quel punto, spiega il padre della 39enne milanese, "". E magari anche facendo luce sul caso dell'occupazione.