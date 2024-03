Quant'è biodegradabile la transizione ecologica

La transizione ecologica è transitata via dai dibattiti politici, è evaporata, si è biodegradata con la velocità con la quale sono soliti dissolversi gli ecologicissimi e impalpabili sacchetti dei supermercati. Le elezioni europee si avvicinano tumultuosamente e - come per tutte le sfide nelle urne - le campagne elettorali iniziano molto prima del fischio d'inizio dell'arbitro. E, al momento, possiamo constatare che il tema dei temi, quello di cui si parlava ossessivamente ovunque - Italia-Bruxelles A/r - è scomparso dai radar: il green deal. Vedremo se farà nuovamente capolino nei programmi politici che verranno proposti a ridosso della scadenza elettorale. Ma, ora come ora, l'argomento è precipitato giù, giù fino in fondo all'agenda politica del Vecchio continente. E, sia chiaro, non è un bene: siamo passati da un estremo all'altro.

Probabilmente le ragioni di questa sparizione sono legate alla polarizzazione da stadio che queste tematiche hanno subìto. Per cinque anni l'Unione Europea ha martellato l'opinione pubblica su imballaggi, carne sintetica - pardon, coltivata -, farina di grillo, monopattini elettrici (avete notato? Anch'essi si sono prematuramente estinti) e guerra totale ai motori endotermici all'insegna della «faziosità» e non della più ragionevole neutralità ecologica. Come se fosse «la» politica e non «una delle» politiche della Ue.

Ma non è finita: perché nel frattempo - non dimentichiamocene - imperversavano in ognidove Greta e il suo seguito di vessilliferi e fan ecoansiosi. Finita la parabola gretina - si era stufata pure lei - sono arrivate le cretinate degli ecovandali imbrattatori, e si è stufata pure l'opinione pubblica.

Insomma, alla fine dei conti, hanno avvelenato il clima.