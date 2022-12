"Un aiuto alla Russia". Crosetto a gamba tesa contro la Bce

Intervistato dalla Reuters, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha aspramente criticato la politica economica della Banca centrale europea in merito ai tassi di interesse. Crosetto, imprenditore esperto, non si è tirato indietro e argomentando le sue accuse ha dichiarato: " Stiamo creando una situazione, dal punto di vista economico e sociale, che è la miglior alleata della Russia in questo momento. Ecco perché è ancora più assurdo quello che Lagarde ha fatto ". Per Crosetto è una decisione che va giustificata " politicamente ai cittadini europei. Non sei un marziano ".

Il ministro ha quindi ricordato come, durante la crisi pandemica, ci sia stato un atteggiamento diverso da parte della Bce: " Si sono comportati in un certo modo con il Covid, e ora invece in un modo completamente diverso, come se avessimo una crescita economica, come se andasse tutto bene, come se non ci fosse la guerra ". Come ha sottolineato Guido Crosetto, l'Europa sta attraversando una congiuntura economica fortemente negativa, frutto degli strascichi della pandemia di Covid-19 che si sono uniti alla guerra scoppiata lo scorso febbraio, che ha aggravato una situazione che non era rosea. L'impegno dei Paesi è estremo per rilanciare la crescita economica ma l'assenza di una sponda nella Bce complica i piani di tutte le economie, soprattutto di quelle in maggiore difficoltà.