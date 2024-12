"Riunificazione con i Balcani è priorità". Meloni a Bruxelles spinge per l’allargamento Ue

Giorgia Meloni a Bruxelles

Ascolta ora 00:00 00:00

Giorgia Meloni in queste ore si trova a Bruxelles per partecipare al Consiglio europeo di domani ma, questa sera, ha partecipato al vertice con i Paesi dei Balcani occidentali. " Cari colleghi, l'Europa è la vostra casa. L'Italia ne è convinta e sarà al vostro fianco in questo percorso. Contate su di noi ", ha detto il presidente del Consiglio italiano nel corso del suo intervento, sottolineando che la " riunificazione " con i Balcani occidentali dovrà essere concretamente una delle principali priorità di questa legislatura europea. Non è un caso, ha aggiunto, che " il primo vertice del nuovo ciclo istituzionale dell'Ue sia dedicato ai Balcani occidentali. Il nostro messaggio deve essere di una scelta assolutamente chiara, un segnale evidente che la riunificazione - non si tratta di un allargamento, a mio parere: si può allargare un club, ma si riunifica una civiltà - dovrà essere concretamente una delle principali priorità di questa legislatura ".

Con i Balcani occidentali, ha detto ancora il premier, " l'Unione europea condivide non solo la comune appartenenza geografica e identitaria, ma anche le sfide ". Queste sfide riguardano tutti, ha proseguito Meloni, " penso alle minacce ibride, alla criminalità organizzata transnazionale, ma anche alla tratta di esseri umani e ai flussi migratori irregolari. E se i problemi sono gli stessi, dobbiamo affrontarli sempre di più insieme ". Anche per questo, ha detto ancora, " non c'è altra via che il completamento della riunificazione dei Balcani occidentali all'Europa ".

Bisogna " riconoscere concretamente i progressi compiuti e premiare gli sforzi fatti dai Paesi dei Balcani occidentali nell'ambito del processo di allargamento dell'Unione europea ". Il premier ha voluto sottolineare che la decisione di Albania e Montenegro " di darsi un obiettivo temporale per l'adesione, che dimostra la serietà dell'impegno nelle riforme ed è certamente un risultato molto importante ". E poi c'è la decisione " della Macedonia del Nord di indicare l'adesione all'Ue come obiettivo strategico, e spero che anche la Bosnia Erzegovina possa presto compiere progressi concreti sulle priorità identificate dalla Commissione ".

che la Serbia è pronta su questo. Ne va della credibilità dell'intero processo di allargamento basato sul merito, e anche dell'Unione europea quale attore capace di incarnare una concreta e convincente attrattiva geopolitica

Come ha ricordato, ha aggiunto il presidente del Consiglio italiano, "".