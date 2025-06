Salis bocciata a Bruxelles, fallito il blitz contro il patto Italia-Albania

Ascolta ora 00:00 00:00

Il prossimo 24 giugno a Bruxelles si compirà un ulteriore passo per la decisione in merito alla revoca dell'immunità parlamentare di Ilaria Salis per il procedimento a suo carico aperto in Ungheria per i fatti di febbraio 2023. Tutto è sospeso, nessuna decisione è stata presa ma, intanto, l'europarlamentare di Avs mette le mani avanti e implora che le venga lasciata per non rischiare un nuovo arresto. Ma questo non ferma il suo lavoro parlamentare e in questi giorni Salis è andata a "sbattere" metaforicamente contro la Commissione Affari Esteri.

L'europarlamentare di Avs, infatti, ha presentato un emendamento in tandem con lo spagnolo Pernando Barrena Arza per bloccare i centri in Albania creati dall'Italia per agevolare i rimpatri dei migranti. Ma è stato bocciato a larga maggioranza in Commissione: Bruxelles, come visto già in passato, vede di buon occhio la sperimentazione che sta conducendo l'Italia con l'Albania e sono numerosi i Paesi che vorrebbero replicare l'intesa per introdurre un modello simile. " La sinistra europea, con Ilaria Salis in prima fila, ha provato ad usare il Parlamento europeo per colpire il Governo italiano. Ha fallito. Volevano affossare un’intesa strategica che rafforza la gestione dei flussi migratori e tutela l’interesse nazionale. Una larga maggioranza della Commissione Affari Esteri ha bocciato i loro emendamenti ideologici ", si legge nella nota della delegazione italiana di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo nel Gruppo dei Conservatori e Riformisti.

Alberico Gambino, vicepresidente della commissione AFET, relatore ombra del testo per il Gruppo ECR, ha sottolineato che la relazione sull'Albania " è un buon testo, rispecchia la realtà. Durante la missione del Parlamento Europeo abbiamo potuto apprezzare i progressi del Paese nel percorso di riforme, che lo avvicina sempre di più all’obiettivo di ingresso nell’Unione Europea ". Per questo motivo, ha aggiunto, " è necessario garantire ancora tempi certi per il processo di allargamento, anche in virtù del ruolo strategico che giocano i Balcani occidentali nelle gestione dell’immigrazione ".

Salis dai social si è spesso espressa in maniera negativa contro il centro in Albania, portando avanti la linea della sinistra, soprattutto quella italiana, che propaganda l'accoglienza indiscriminata e senza regole. Ma l'Europa ha preso un nuovo corso e diversi schieramenti di sinistra nei Paesi europei stanno dando seguito alla linea tracciata da Giorgia Meloni