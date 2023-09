"Così ci mette in difficoltà...". L'ira di Crosetto contro la Germania

L'effettiva erogazione di un finanziamento da 790mila euro alla Ong Humanity1 da parte del governo tedesco, dopo l'approvazione avvenuta mesi addietro da parte della Camera tedesca del parlamento di Berlino, ha scatenato molti fastidi nel governo di Roma. Mentre il nostro Paese si impegna con l'Europa a tentare di fermare il traffico di esseri umani, cercando di effettuare blocchi alla partenza per evitare le partenze irregolari e, di conseguenza, anche le morti in mare, la Germania agisce in senso opposto. Va a finanziare navi battenti bandiera tedesca che però non portano i migranti recuperati in mare nel loro Paese di bandiera ma pretendono lo sbarco in Italia. Tutto questo mentre Berlino ha confermato di essersi sottratta al meccanismo di redistribuzione volontaria previsto da Berlino, ma solo con l'Italia, perché il nostro governo non accetta più dublinanti di ritorno a causa della saturazione dei centri.

Guido Crosetto, intervistato da La Stampa, ha definito come " molto grave " questo atteggiamento di Berlino, che " finge di non accorgersi che, così facendo, mette in difficoltà un Paese che in teoria sarebbe 'amico' ". Il ministro della Difesa ricorda a Scholz che " noi non ci siamo comportati allo stesso modo quando Angela Merkel convinse l'Ue a investire in Turchia miliardi di euro per bloccare i migranti che arrivavano in Germania dal Medio Oriente ". Nonostante questo, Crosetto nega l'esistenza di un "disegno europeo" contro l'Italia, che tuttavia viene penalizzata dall'atteggiamento ideologico di una certa sinistra europea, " che non tiene conto delle conseguenze delle loro teorie sui popoli ".

Allo stato attuale delle cose, l'obiettivo primario è il contrasto all'attività degli scafisti, togliendo loro " la certezza di poter condurre i loro traffici senza che nessuno li fermi ". I numeri a cui abbiamo assistito nei giorni sono stati anomali e preoccupanti e lo stesso ministro ha voluto sottolineare come " superato un certo limite, diventa quasi un atto di guerra. Serve però un cambio di approccio a livello europeo ". Nelle parole di Crosetto non manca nemmeno una stoccata rifilata alla Francia, che in deroga unilaterale agli accordi di Schengen e di libero movimento delle persone entro i confini dell'Unione europeo ha militarizzato tutti i suoi confini. Ma, fa notare il nostro ministro della difesa, a loro " nessuno dice niente ".