Schlein al Pse: "C'è finestra di cambiamento..."

“Vi abbiamo chiesto speranza e speriamo di portarla anche noi: abbiamo vinto in Sardegna con Todde e la coalizione”. Elly Schlein, dal palco della Nuvola di Fuksas dove si è tenuto il congresso del Pse che ha scelto il lussemburghese Nicolas Schmit come Spitzenkandidat, si mostra raggiante per una vittoria alle Regionali in Sardegna ottenuta con una candidata del M5S e con margine sempre più ristretto di voti.

Gli ultimi aggiornamenti parlano di un vantaggio che potrebbe essere inferiore ai mille voti e, quindi, l’eventuale riconteggio potrebbe portare anche a un clamoroso ribaltone. Eppure tanto basta alla segretaria del Pd per dire che si sta aprendo “una finestra di cambiamento” . Un cambiamento che, indipendentemente dal risultato sardo, sembra più una vana speranza che una realtà. Almeno a livello nazionale. Ma la Schlein ora guarda all’Europa sempre con il medesimo: battere le destre. E si rivolge direttamente "agli amici del Ppe ” e chiede: "Davvero volete aprire le porte all'Ecr rinnegando i vostri valori?" . Anche in questo caso l’appello potrebbe essere tardivo o comunque inefficace per distogliere la Von Der Leyen e Manfred Weber dall’idea di coinvolgere anche la Meloni nella costruzione del nuovo assetto europeo.

La segretaria dem, però, non perde occasione di dividere l’Italia e l’Europa tra “buoni” e “cattivi”. Da una parte "Meloni e Salvini hanno portato in Italia gli amici di Putin, gli estremisti e i nazionalisti”, e dall’altra il Pd che ha portato “gli amici dell'Unione Europea e degli interessi europei", cioè i vari partiti socialisti che hanno preso parte al Congresso di Roma. L’attacco a Giorgia Meloni è fatto dei soliti slogan che in Italia conosciamo ormai bene: "Qui abbiamo una premier donna che tutti i giorni prende decisioni contro le donne. C'è sempre una differenza fondamentale tra una leadership femminile e una leadership femminista”, è il mantra della Schlein che polarizza il confronto politico parlando di “una destra reazionaria che si inventa un nemico al giorno perché non sa risolvere i problemi".