"Se volete fare qualcosa di buono, sparite". Vannacci all’attacco per lo "zainetto di resilienza"

Il generale Roberto Vannacci, eletto in Europa tra le fila della Lega, è una delle voci più critiche della Commissione europea. I suoi interventi sono spesso taglienti a sarcastici ma centrati sul punto che vuol comunicare all'assemblea. Così è stato anche nella serata di ieri, quando è intervenuto in sessione plenaria a Bruxelles per presentare la propria contrarietà alle politiche attuali della Commissione, in particolar modo alla diffusione sulla preparazione dello "zainetto di resilienza", quello che l'Unione europea ha consigliato di realizzare per le prime 72 ore di emergenza dopo la crisi. Nello specifico, il generale ha messo in evidenza l'inerzia sui problemi concreti degli europei a fronte di un'attenzione apparentemente ingiustificabile su altri fronti.

" Ci sono un tedesco, un francese, un belga e un italiano. Sembra l'inizio di una barzelletta: purtroppo non lo è. Von der Leyen, Macron, Lahbib e Draghi, ovvero le stesse persone che ci hanno fatto sprofondare in una crisi acutissima, oggi ci dicono cosa dovremmo fare per uscirne fuori ", dice il generale rivolgendosi all'assemblea. " D'altra parte loro ci hanno dato le macchine elettrice, la guerra d'oltranza, le sanzioni che avrebbero spezzato le reni al Cremlino. E oggi tirano fuori dal cilindro le armi e lo zainetto per la sopravvivenza, che ci dovrebbe salvare dai cosacchi. Lo zaino pesa, commissario Lahbib, si vede che non ne ha mai portato uno sulle spalle. E proprio per questo, l'unica cosa che possiamo fare per salvarci è allenarci ", prosegue il generale. Il riferimento che fa rivolgendosi al commissario europeo per la Cooperazione internazionale, gli Aiuti umanitari e la Risposta alle crisi è diretto alla pochette presente nel video di Lahbib nel video diventato oggetto di meme. La borsa per le 72 ore, presentata come ha fatto lei, è oggetto di scherno e derisione, segno che la tipologia di comunicazione scelta non è stata efficace.

Per Vannacci, come europei dovremmo " allenarci a correre per scappare da ladri, stupratori, molestatori, in gran parte immigrati clandestini, che a causa vostra hanno ricominciato a fare le scorrerie in Europa. Allenarci a supportare il freddo, perché a causa vostra l'energia costa sempre più cara. E allenarci anche a vivere in clandestinità, perché a causa vostra, l'Europa greca, romana e cristiana è perseguitata ovunque e sta morendo ".

tenetevele le vostre armi e il vostro zainetto per la sopravvivenza, perché noi non sappiamo cosa farcene. Se volete fare qualcosa di buono per questa Europa, sparite. Perché potreste anche cominciare a correre, potrebbe tornarvi utile

E allora, ha concluso Vannacci nel suo accorato intervento, "".