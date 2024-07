"Imbarazzanti con la Schlein". "Noi coerenti". Scontro Lega-FI sul voto a von der Leyen

Ascolta ora 00:00 00:00

Il voto per il presidente della Commissione europea ha determinato la maggioranza e l'opposizione nel parlamento europeo, anche se le divisioni a Bruxelles non sono nette come nei parlamenti nazionali. In Italia a votare a favore della rielezione di Ursula von der Leyen è stata Forza Italia, che ha scelto la strada opposta rispetto a Lega e Fratelli d'Italia. Il voto europeo, com'è stato ribadito in più occasioni, non è un termometro della solidità della maggioranza di Giorgia Meloni ma sul tema è evidente, alla luce del posizionamento assunto, che Forza Italia ha una diversa visione rispetto agli altri due maggiori partiti di governo.

" Il governo italiano lavorerà, e bene, per tutti e cinque gli anni per cui i cittadini ci hanno votato. Questo è chiaro. Certo, chi ha votato Ursula insieme alla Schlein e ai fanatici rosso-verdi si è preso una responsabilità ", ha dichiarato Matteo Salvini, segretario della Lega, in un'intervista ai giornali del gruppo Nem. " Gli elettori hanno votato per il cambiamento, vedremo i primi 100 giorni su immigrazione, lavoro, agricoltura e guerra che scelte faranno a Bruxelles ", ha proseguito il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. Fonti della Lega, successivamente all'intervista del leader del Carroccio, hanno aggiunto: " Votare con la Schlein per una poltrona è imbarazzante. Meglio senza vicepresidenti che con Verdi e sinistre ".

Antonio Tajani ha replicato a stretto giro alle accuse della Lega dal palco dell'evento Anuman di Forza Italia, rivendicando una decisione assunta con coerenza politica: " Abbiamo sempre detto che avremmo votato per Von der Leyen ". Il ministro degli Esteri, inoltre, ha sottolineato che " chi dice che abbiamo votato come Schlein e i Verdi, potrei rispondere che chi ha votato no ha votato come Salis e Conte, ma sarebbe puerile ". A supporto dell'intervento del segretario del partito azzurro è arrivata poco dopo la nota di Forza Italia che, attraverso i social, ha ribadito che " Gli italiani credono sempre di più in Forza Italia e nel nostro segretario nazionale, Antonio Tajani. Gli italiani apprezzano la nostra scelta di sostenere Roberta Metsola e Ursula von der Leyen.

Siamo tra l'Europa che conta, da". Affermazioni che vengono supportate dai recenti sondaggi, allegati al comunicato, che vedono FI recuperare qualche decimo percentuale fino a raggiungere il 10,2% dei consensi.