La sinistra fa il pugno chiuso e canta Bella Ciao al Parlamento Ue. Metsola: "Non è l'Eurovision"

Ascolta ora 00:00 00:00

Certe ossessioni non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ed ecco che la sinistra, con la stagione estiva ormai alle spalle, sfodera il tormentone sempreverde: Bella Ciao. Il solito ritornello - che si affermò come canto dei partigiani dedicato alla resistenza italiana - questa volta è stato intonato di fronte a Viktor Orban, visto come il nemico numero uno dell'Europa e un rischio per la tenuta democratica. Questa mattina ha tenuto l'intervento in plenaria: quale occasione migliore? Così il fronte rosso si è alzato in piedi al Parlamento Ue e, ostentando la solita commovente fierezza, ha innalzato il pugno chiuso e ha pronunciato a squarciagola le parole della canzone.

Il video del coro è stato pubblicato su X da Manon Aubry, eurodeputata della France insoumise, che non ha rinunciato alla ormai nota retorica contro il primo ministro ungherese. " Di fronte a Orban che sfila in Parlamento tra gli applausi dell'estrema destra, il mio gruppo The Left si alza e canta Bella Ciao nell'emiciclo ", ha scritto. Non poteva ovviamente finire così: la minaccia per l'Europa è fortissima, l'onda nera avanza e non sembra placarsi. Dunque, che fare contro una deriva che insidia la stabilità dell'assetto Ue? " La lotta antifascista è essenziale ", ha suggerito Aubry. Che ovviamente ha voluto rivendicare: " Siamo tutti antifascisti ". Nel filmato non passa inosservato Mimmo Lucano. Oltre l'ex sindaco di Riace, nel gruppo The Left gli esponenti italiani eletti sono Ignazio Marino, Ilaria Salis, Cristina Guarda, Leoluca Orlando e Benedetta Scuderi.