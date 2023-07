"Situazione preoccupante, Ue affronti il problema": la lezione di Crosetto a Bruxelles

I disordini della Francia stanno accendendo numerosi campanelli d'allarme in tutta Europa e ancor di più in Italia, dove la percezione che possano verificarsi episodi simili sull'onda della violenza è molto alta. Le banlieue di Parigi sono a fuoco e la protesta non accenna a diminuire. Saccheggi, guerriglia urbana incendi, sono solo una parte delle devastazioni che si stanno registrando nel Paese ed è sempre più evidente che l'uccisione del 17enne da parte di un poliziotto rappresenti solamente un pretesto per far scoppiare le rivolte contro il Paese da parte dei francesi di seconda e di terza generazione che non si sono mai realmente integrati nel tessuto sociale. Questa è la paura che oggi molti analisti hanno nei confronti dell'Italia e che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha esternato a margine di Fenix.

" É una situazione molto preoccupante. Siamo molto vicini perché è una situazione difficile da gestire per il governo francese. Ci auguriamo che finisca perché non è accettabile la violenza che è scoppiata e che sta colpendo non soltanto la Francia e le istituzioni ma molti cittadini francesi ", ha spiegato il titolare della Difesa. Quindi, il ministro prosegue: " C'è paura in tutta la Francia. Da fuori non puoi che osservare e augurarti che cessi. Ma questo deve insegnarci perché io penso che le disuguaglianze che si sono create negli ultimi vent'anni vanno affrontate in modo serio. Penso che anche l'Europa deve porsi il tema ".