"Tipico della sinistra al caviale...": Meloni gela Schlein. Poi la frase su Musk

Giorgia Meloni è arrivata alla riunione informale dei Capi di Stato o di governo del Consiglio europeo, in corso a Budapest. Tanti i temi trattati dal premier prima di entrare al vertice, a partire dal tema della competitività. " L'Europa deve trovare una quadra e prendere le misure di se stessa ", ha detto il premier, che poi ha bacchettato chi si è stupito in questi giorni dei dazi: " Sembra che scopriamo oggi dibattiti che sono aperti da tempo, come il tema della competitività e il tema dei dazi, questioni che si erano aperte mesi fa ".

Non è mancata una battuta su quanto detto ironicamente ieri in un sms letto in diretta radio da un onorevole in merito ai diritti sindacali, che ha scatenato la polemica: " Mi dispiace che anche su questo si riesca a fare una polemica inutile e non so cosa intenda (Elly Schlein, ndr) per svilire i diritti sindacali. Diritti che questo governo difende molto meglio della sinistra al caviale ".

Il tema della spesa per la Difesa è molto caldo e il presidente del Consiglio italiano si è detto convinto che " l'Europa e quindi anche l'Italia debbano riuscire a garantire la loro maggiore indipendenza e autonomia, anche investendo di più in difesa. Chiaramente servono gli strumenti per poterlo fare: le risorse vanno individuate in qualche modo perché l'unica cosa che io non sono disposta a fare è prendermela con i cittadini italiani ". Ma a proposito della guerra, e dei fronti aperti in Europa, ma non solo, Meloni è stata chiara: " Vedremo come evolve lo scenario nelle prossime settimane ma io ribadisco che finché c'è una guerra l'Italia sarà al fianco dell'Ucraina ".

Una replica diretta a chi sostiene che l'Italia, con l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca, possa cambiare il suo posizionamento in funzione di quanto farà il nuovo presidente degli Stati Uniti.

un valore aggiunto in questo tempo, una persona che ha fatto delle cose straordinarie, delle cose importanti e penso che debba e possa essere un interlocutore, una persona con la quale confrontarsi

Il nostro Paese ha anche un " canale privilegiato " grazie agli ottimi rapporti che intercorrono trae Meloni, che lei definisce "