Il tranello dei sondaggi segreti

Vanno in letargo i sondaggi, proprio quando sarebbero più utili e interessanti. Sembra un paradosso, ma è inutile recriminare dopo anni su regole stringenti - ispirate da una par condicio permanente - che impediscono la diffusione delle rilevazioni sulle intenzioni di voto nelle due settimane antecedenti alle elezioni europee. Ne resterà traccia nel chiacchiericcio tra addetti ai lavori, smaniosi di rendersi importanti con l'immancabile «sondaggio segreto» che tutti citano ma nessuno ha visto. E tra poche ore, sui siti web circoleranno le corse mascherate dei cavalli

con dati privi di scientificità ma ritenuti iper attendibili proprio perché proibiti.

Nessun «pissi pissi» potrà anticipare le vere incognite di quella che sarà l'elezione più prevedibile degli ultimi tempi almeno riguardo al partito preferito dagli italiani, considerato il vantaggio incolmabile che Fratelli d'Italia ha accumulato nei mesi di governo.

Lo sprint tra Lega e Forza Italia per contendersi il secondo posto nell'area di maggioranza non può essere anticipato da alcun sondaggista. Nessuno può sapere se il nome «Berlusconi» sulla lista degli azzurri o l'asso Vannacci calato da Salvini potranno spostare gli equilibri. Pertanto soltanto la notte del 9 giugno si conosceranno le vittime lasciate sul campo dallo sbarramento del 4% tra gli outsider

Renzi-Bonino, Calenda, Salis-Verdi, Cateno De Luca e Santoro. Per il Pd, invece, si è stimata una quota informale del 20% sotto la quale Elly Schlein sarebbe considerata sostituibile da una fronda interna ancora più debole della segretaria.

Fino qui si ragiona ancora.

Poi ci si dovrà arrendere di fronte a media che si limitano a fiutare l'aria. Tipo: la Meloni è in flessione, la Schlein è in rimonta. Ovviamente lo dicono i sondaggi segreti in mano a chi è informato più degli altri. Tutto già visto.