Il monito di von der Leyen: "Troppi ostacoli per le aziende italiane"

Ursula von der Leyen è intervenuta al convegno "Una bussola per la competitività europea - Forza Italia verso il congresso del Ppe" a Firenze tramite un videomessaggio inviato al segretario azzurro, Antonio Tajani. Al centro del suo intervento ci sono state industrie italiane e le difficoltà di queste nella nuova economia. " L'Italia è uno dei motori industriali dell'Europa ed è patria di tante aziende importanti, da quelle tradizioni familiari alle startup innovative, ma le vostre aziende devono affrontare ancora troppi ostacoli, come la burocrazia e la carenza di investimenti. Alle ultime elezioni europee il Ppe ha promesso di rimuovere questi ostacoli e ora stiamo mantenendo queste promesse ", ha detto il presidente della Commissione europea.

" Primo, con una grandissima opera di semplificazione, perché le nostre imprese hanno bisogno di più fiducia e di più tempo per concentrarsi su quello che sanno fare meglio. Secondo, stiamo dando investimenti senza precedenti alle nostre industrie più strategiche: 100 miliardi di euro per attività industriali ad alta intensità energetica e tecnologia pulita e fino a 800 miliardi per la difesa. Terzo, in un momento in cui la competizione globale è in crescita stiamo aprendo nuovi mercati al nostro export nelle regioni in rapida crescita ", ha proseguito von der Leyen. Il Ppe, ha aggiunto, " è sempre stato il partito della competitività, sin dal tempo del grande Alcide De Gasperi, siamo stati il partito della pace e della prosperità, il partito della stabilità e della forza. Insieme possiamo rendere l'Europa più forte, più sicura e più competitiva ".