"Tutti i Paesi hanno diritto a un commissario". Sanchez apre al sostegno a Fitto

Dal Brasile, dove è in corso il G20, arrivano i primi segnali distensivi per la formazione della prossima Commissione europea e a lanciarli è il premier spagnolo, Pedro Sanchez, che in conferenza stampa lancia un "pizzino" piuttosto chiaro ai suoi alleati del Partito democratico del gruppo dei socialisti: niente barricate per interessi di partito. Il premier spagnolo, infatti, ha dato il suo endorsement a Raffaele Fitto, proposto da Giorgia Meloni, al centro di una disputa che vede il Pd di traverso per il solo motivo che il candidato alla vicepresidenza è un esponente in area Fratelli d'Italia. Fitto è inserito anche in un contesto di veti incrociati che coinvolge la vicepresidente spagnola Teresa Ribera.

" I trattati europei stabiliscono che tutti gli Stati membri hanno diritto ad avere un commissario ", ha ricordato Sanchez, spiegando che " bisogna rispettarlo ed è quello che fa la famiglia socialdemocratica europea ". Un richiamo nei ranghi poderoso per il partito di Elly Schlein, che finora ha fatto i capricci ed è stato redarguito nelle scorse ore anche da Mario Monti e Romano Prodi, che hanno sottolineato come Fitto sia un candidato di alto profilo. " Non si tratta di rivedere una linea rossa ", ha spiegato ancora Sanchez, rispondendo ai giornalisti e aggiungendo che quel che chiedono gli spagnoli è di " compiere l'accordo moderato raggiunto in estate tra le tre famiglie pro-europeiste ". In questo contesto, ha aggiunto, " abbiamo appoggiato tutti i candidati del Partito popolare europeo e chiediamo reciprocità ".

Fonti del governo spagnolo sentite dalle agenzie prima che parlasse Sanchez hanno spiegato che " l'Ue non può permettersi di essere miope nel delicato contesto geopolitico in cui si trova. La decisione da prendere non è 'se Ribera o Fitto': la decisione strategica è quella di raggiungere un consenso che protegga l'Europa in uno scenario internazionale particolarmente pericoloso ".

Nel frattempo, nella giornata di oggi Fitto è stato al Parlamento europeo dove ha incontrato bilateralmente i coordinatori della commissione per lo Sviluppo regionale (Regi), chiamata a esaminare la sua nomina. Non ci sono stati per il momento commenti da parte del Partito democratico, messo con le spalle al muro.