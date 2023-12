Ucraina nell'Ue e bilancio europeo: ecco cosa ha deciso il Coniglio europeo Ucraina e Moldavia nell'Ue: arriva l'ok del Consiglio europeo

Il presidente del Consiglio europeo Michel ha annunciato sui social che il vertice ha deciso di aprire i negoziati di adesione con l'Ucraina e Moldavia. È stata " una decisione del Consiglio e nessuno ha obiettato ", ha spiegato una fonte Ue. Lo stesso è accaduto per la concessione dello status di candidato per la Georgia. " L'Ue aprirà i negoziati con la Bosnia-Erzegovina una volta raggiunto il necessario grado di conformità ai criteri di adesione e ha invitato la Commissione a riferire entro marzo in vista di tale decisione ", ha aggiunto Charles Michel su X.

Lo stesso presidente, durante il punto stampa, ha dichiarato: " Vogliamo sostenere l'Ucraina, è una decisione molto potente. Stasera penso al popolo ucraino. Siamo al loro fianco. E questa decisione fatta dagli Stati membri è estremamente importante per la credibilità dell'Ue ". Fonti dell'Ue fanno sapere che il premier ungherese Viktor Orban non era presente nella sala del Consiglio Europeo quando è stata tenuta la votazione sull'allargamento. La decisione resta valida perché viene considerato come "non votante" e la decisione è considerata legalmente valida. Un alto funzionario ha fatto sapere che Orban " ha lasciato momentaneamente l'aula del vertice Ue durante la decisione sull'Ucraina in modo costruttivo e concordato in anticipo ". In una dichiarazione successiva, Orban ha definito questa come " una pessima decisione ".

Ursula von der Leyen su X ha esultato: " Un giorno che rimarrà impresso nella storia della nostra Unione. Orgogliosi di aver mantenuto le nostre promesse e felici per i nostri partner ". Con una nota di Palazzo Chigi, presidente del consiglio, " esprime grande soddisfazione per i concreti passi avanti nel processo di allargamento raggiunti al Consiglio europeo per Ucraina, Moldova, Georgia e Bosnia Erzegovina ". Il premier aggiunge che questo è " un risultato di rilevante valore per l'Unione europea e per l'Italia, giunto in esito a un negoziato complesso in cui la nostra Nazione ha giocato un ruolo di primo piano nel sostenere attivamente sia i paesi del Trio orientale sia la Bosnia Erzegovia e i Paesi dei Balcani occidentali ".