Ue, Francia e Germania al fianco della Meloni contro la Corte: cosa emerge dalle carte

Il dibattito sul dossier migranti è incandescente. Ieri la Corte di giustizia Ue ha smontato l’impianto italiano sui Paesi sicuri. I togati europei sono stati perentori: un governo può designare un Paese terzo come sicuro tramite decreto legge, ma soltanto a patto che quella scelta possa essere sottoposta al vaglio di un giudice. Un altolà ai centri in Albania. Ma non solo. I giudici hanno picconato una linea condivisa da gran parte dell’Europa politica. Infatti anche Francia, Germania e Bruxelles hanno appoggiato la tesi del governo Meloni: la valutazione sulla sicurezza di un Paese terzo non può essere trasformata in una decisione giurisdizionale automatica.

Il Foglio ha visionato e rese note le memorie presentate da Parigi, Berlino e Bruxelles in difesa del principio cassato dalle toghe europee. Partiamo proprio dalla Commissione europea: la memoria evidenzia che nulla nella direttiva 2013/32 impedisce che la designazione dei paesi sicuri sia contenuta in un atto legislativo, come avvenuto in Italia. Entrando nel dettaglio, l’articolo 37 parla di “normativa” e non di atto amministrativo. “La direttiva non osta all’adozione da parte degli stati membri di atti legislativi con cui vengono designati i paesi di origine sicuri” la sottolineatura del governo europeo, che ha rimarcato inoltre come il richiedente asilo e il giudice debbano poter accedere alle fonti specifiche utilizzate per la designazione, anche se questo non implica che l’atto stesso debba contenere l’elenco delle fonti.

Parigi ha posto l’accento sulla possibilità di designare un Paese come sicuro “con l’eccezione di talune categorie di persone chiaramente definite”, flessibilità negata dai giudici europei. Ancora più tranchant Berlino: “Un legislatore nazionale può designare direttamente, con un atto legislativo primario, un paese terzo come paese di origine sicuro” quanto affermato nella memoria. Ma non solo. Per il governo tedesco tale designazione “deve essere motivata” ma che è compito del giudice nazionale valutare se il Paese sia effettivamente sicuro per la persona coinvolta, nessuna censura all’atto legislativo in sé.

Ma la Corte Ue ha deciso diversamente, svuotando di concetto di Paese sicuro di ogni efficacia pratica: ogni singola domanda deve essere esaminata. Con buona pace delle griglie di partenza più rapide per chi arriva da Paesi ragionevolmente stabiliti.