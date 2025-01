Ursula von der Leyen affetta da una grave polmonite: annullati tutti gli impegni

Ascolta ora 00:00 00:00

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annullato i suoi impegni esterni per le prime due settimane di gennaio per motivi di salute. Come confermato dal portavoce dell'esecutivo comunitario Stefan de Keersmaeker, la politica tedesca, da poco riconfermata per un secondo mandato alla guida del governo europeo, "sta lottando con una grave polmonite. Gli appuntamenti annullati includono un discorso a Lisbona e il viaggio programmato a Danzica in occasione del lancio della presidenza polacca del Consiglio, che avrà luogo in una fase successiva".

La presidente della Commissione europea sta svolgendo le proprie mansioni da Hannover ed è in stretto contatto quotidiano con il proprio team. Il portavoce ha rimarcato "se tutto andrà bene, la presidente sarà completamente guarita entro la metà del mese. Poi lavorerà di nuovo dal suo ufficio nel palazzo della Commissione di Bruxelles".

Particolarmente atteso è il lancio della presidenza polacca, che arriva dopo i sei mesi di mandato dell’Ungheria. Con lo slogan “Sicurezza, Europa!”, il governo di Tusk guiderà il lavoro del Consiglio e rappresenterà tutti gli Stati membri nei negoziati con le altre istituzioni dell’Ue. Ricordiamo che il mandato ruota tra i ventisette Paesi membri ogni sei mesi.

Confinando con la Bielorussia, la Polonia ha vissuto da vicino la guerra in Ucraina e per questo motivo il programma ufficiale della presidenza polacca evidenzia che Varsavia "sosterrà le attività di rafforzamento della sicurezza europea in tutte le sue dimensioni: esterna, interna, informativa, economica, energetica, alimentare e sanitaria". Motivazioni che spiegano alla perfezione l'importanza della visita della von der Leyen.