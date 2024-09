"Useremo i loro soldi". Rackete vuole il comunismo anti-fossile

Ascolta ora 00:00 00:00

Prosegue l'allerta meteo nell'Europa centrale e orientale, dove un forte maltempo ha causato almeno 18 vittime. Mentre il ciclone Boris continua a provocare inondazioni, sul Parlamento Ue si è abbattuto però un tornado altrettanto pernicioso: quello dell'ideologia ultra-ambientalista. Da Bruxelles, l'eurodeputata Carola Rackete ha infatti utilizzato le allarmanti notizie sulle alluvioni in corso per predicare l'oltranzismo green più radicale e per lanciare una vera e propria crociata contro le multinazionali dei combustibili fossili, da lei ritenute responsabili dei fenomeni meteorologici estremi.

Dopo aver parlato delle morti causate dal maltempo nelle ultime ore e di quelle avvenute lo scorso anno in Libia a seguito di intense alluvioni, Rackete è andata all'attacco. "Questo è crimine climatico delle multinazionali del fossile contro la società", ha esclamato. Poi ha emesso la propria sentenza politica: "Per prevenire i disastri e per essere in grado di adattarci dobbiamo fermare l'industria del carburante fossile. E dobbiamo farlo velocemente, tutti lo sapete". Al di là dell'obiettivo proposto dall'ex capitana della Sea Watch 3, a stupire è stata poi la soluzione suggerita: un delirio intriso di populismo e comunismo.

The current floods all over Europe are a climate crime caused by fossil corporations! We have to make them pay for their crimes, past and present, in Europe and the Global South! pic.twitter.com/hnOJ7rED4q — Carola Rackete (@CaroRackete) September 18, 2024

"Dobbiamo fermare, nazionalizzare e socializzare le multinazionali del fossile e usare i loro soldi per pagare i danni", ha infatti dichiarato Rackete, paventando così un intervento energico contro le grandi aziende in questione, nonché un riutilizzo dei loro profitti. "A meno che non chiamiamo a rispondere le multinazionali del settore fossile e non le facciamo pagare per i loro crimini e questi danni, passati e presenti, in Europa e nel Sud del mondo non saremo in grado di adeguarci", ha quindi aggiunto l'europarlamentare tedesca, un tempo attivista a sostegno dei migranti e oggi in prima linea nelle battaglie per la "giustizia climatica".

Per quanto assurde e non condivisibili, le argomentazioni della Rackete tuttavia non sorprendono.

Già alla vigilia del voto europeo, a campagna elettorale ancora in corso, l'attivista tedesca aveva proposto di combattere la crisi climatica "attraverso la", auspicando anche l'introduzione di una patrimoniale ad hoc per salvare il pianeta.