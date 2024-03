"Vogliono distruggere l'Ue": l'affondo di Von der Leyen contro l'estrema destra

La corsa alle elezioni europee è già iniziata, il clima è più rovente che mai. Ursula Von der Leyen ha ufficializzato la ricandidatura ala presidenza della Commissione europea e la sua sarà una campagna dai toni muscolari, considerando le premesse. L'ex ministro della Difesa di Berlino è intervenuta al congresso del suo Partito popolare europeo a Bucarest e ha messo nel mirino l'estrema destra: "L'Europa unita viene sfidata come mai prima d'ora dai populisti, dai nazionalisti, dai demagoghi, che sia l'estrema destra o l'estrema sinistra, che sia Ressemblement National o Konferencja. I nomi possono essere diversi, ma l’obiettivo è lo stesso: vogliono calpestare i nostri valori e vogliono distruggere la nostra Europa e noi del Ppe non permetteremo mai che ciò accada" .

Un messaggio forte e chiaro, con evidenti ripercussioni sulle possibili dinamiche post-voto. Il Ppe non ha intenzione di dialogare con determinate realtà, la von der Leyen ha indicato la strada: "Questo è un momento decisivo. Il segnale di Bucarest oggi è un Ppe che rappresenta un Europa forte e sicura, pacifica e prospera, democratica e unita. Siamo a favore dell’Ue, a favore dell’Ucraina, a favore dello stato". Rincarando la dose, la politica tedesca ha puntato il dito contro gli "amici di Putin" che "tentano di riscrivere la storia e di dirottare il nostro futuro" e "diffondono odio dalle loro tastiere" .

Le parole della von der Leyen non sono passate inosservate in casa Lega. Pochi minuti dopo il suo intervento al congresso del Ppe, il Carroccio ha diramato una nota per stigmatizzare senza mezzi termini il j'accuse della presidente della Commissione Ue: “A distruggere l’Europa sono le politiche folli di questa sciagurata e sinistra Commissione, che non ha fatto nulla per contrastare l’immigrazione clandestina e l’estremismo islamico, che ha lavorato per rovinare gli agricoltori italiani ed europei a furia di tasse, regole idiote, farina di insetti e cibo sintetico, per licenziare migliaia di operai del settore auto per fare un favore alla Cina e riempirci di auto elettriche, per mettere in difficoltà tutti i proprietari di case con nuovi obblighi e balzelli" . La chiusura è significativa: "Mai più coi socialisti a rovinare milioni di cittadini!” .