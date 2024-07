Verdi, ideologia green e programma: perché Fdi ha votato contro Von der Leyen

Ascolta ora 00:00 00:00

Ursula von der Leyen ha ottenuto l'elezione al secondo mandato come presidente della Commissione europea con 401 voti a favore su una maggioranza assoluta di 360 voti. I voti contrari sono stati 284, 15 le astensioni, 7 le bianche/nulle. In totale hanno votato 707 europarlamentari. Tra chi ha votato contro ci sono i parlamentari di Fratelli d'Italia, che come aveva dichiarato in precedenza ha rivelato il suo orientamento di voto solamente dopo lo scrutinio. " Il voto di Fdi sarà compatto ", aveva assicurato Carlo Fidanza.

Ed è stato lo stesso europarlamentare a spiegare il motivo per il quale, alla fine, il partito di Giorgia Meloni di cui lui è un rappresentante in Europa ha votato contro: " L'ufficializzazione del voto favorevole dei Verdi ha reso impossibile il nostro sostegno a von der Leyen ". Il co-presidente del gruppo Ecr di cui fa parte Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini, in un punto stampa organizzato al termine dello scrutinio ha spiegatola ratio seguita dalla delegazione di FdI a Bruxelles per decidere sul suo voto contrario: " I maggiori sconfitti delle elezioni europee ovvero i Verdi che sicuramente sono stati il gruppo che ha subito le perdite maggiori, ma anche i socialisti come Timmermans, sono coloro che hanno preso in mano il destino di Ursula von der Leyen e Ursula von der Leyen si è consegnata a loro ".

Come Fratelli d'Italia, ha aggiunto Procaccini, " avremmo preferito una scelta diversa, ma ripeto, la rispettiamo e nei giorni che verranno lavoreremo nei contenuti col nostro modo di fare serio, responsabile, ma anche particolarmente semplice ". Fidanza, nello stesso punto stampa, ha aggiunto che " la ricerca di un consenso a sinistra, arrivato fino ai Verdi, ha reso impossibile per Fratelli d'Italia esprimere sostegno alla riconferma di Ursula von der Leyen ". E questo, ha sottolineato Fidanza, non risponde " al forte messaggio di cambiamento che è uscito dalle urne del 9 giugno e non viene recepito in alcun modo dagli impegni programmatici della presidente von der Leyen e della maggioranza che oggi l'ha sostenuta ". Ovviamente, ha sottolineato anche Fidanza, questo non preclude la collaborazione istituzionale che Fratelli d'Italia proseguirà a fornire e che continuerà a esserci tra il presidente della Commissione e il governo italiano.

Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, con una nota ha spiegato che il voto contrario " conferma la nostra coerenza.

La strada maestra da percorrere, l'unica che avrebbe correttamente interpretato il voto che i popoli europei hanno espresso a giugno, era quella che avrebbe garantito una svolta rispetto al programma della prima legislatura di von der Leyen".