Migranti, pugno duro della Von der Leyen: "Decidiamo noi chi entra"

Agenda fitta per Ursula von der Leyen. Dopo la visita in Emilia-Romagna con il premier Giorgia Meloni, la presidente della Commissione europea ha prima incontrato il premier tunisino Ahmed Hachani e poi i primi ministri di Svezia e Finlandia, Ulf Kristersson e Petteri Orpo. Nel corso del consueto punto stampa da Stoccolma, l'ex ministro della Difesa di Berlino ha rilasciato dichiarazioni importanti in tema di immigrazione, sottolineando che è Bruxelles a decidere chi arriva nell'Unione europea e non contrabbandieri o autocrati.

"La Finlandia ha sofferto a causa della strumentalizzazione dei migranti orchestrata dalla Russia. Quindi questa è ancora un’altra forma di guerra ibrida. E questa richiede una risposta chiara e determinata" , ha esordito von der Leyen in conferenza stampa. La leader della commissione europea ha evidenziato che Helsinki ha agito con decisione e può contare sul sostegno dell'Ue. Ma non solo, perchè Bruxelles sta lavorando con i paesi di origine della migrazione e di transito per contrastare l’immigrazione clandestina, Sul punto ha preferito non ripiegare su inutili giri di parole: "Qui vogliamo essere molto chiari. Abbiamo sempre adempiuto ai nostri obblighi internazionali. Lo abbiamo fatto in passato. Lo facciamo oggi. Lo faremo in futuro. Ma siamo noi in Europa a decidere chi arriva nell’Unione europea e in quali circostanze, non i contrabbandieri e i trafficanti o addirittura gli autocrati" .