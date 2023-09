"Von der Leyen pontifica a spese dell'Italia": l'affondo di Salvini sul Brennero

Question Time alla Camera infuocato per Matteo Salvini, che è tornato a puntare il dito contro l'Austria per la questione Brennero. Da tempo, infatti, il Paese "vicino" dell'Italia adopera una politica che limita il transito dei trasportatori italiani verso l'Austria e attraverso il relativo territorio. La giustificazione è quella ambientalista ma il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, che da mesi denuncia senza risultati la situazione, ora ha deciso di passare all'attacco. Infatti, oltre a questo filtro che viene posto in ingresso agli autotrasportatori, Vienna ha anche deciso di blindare le sue frontiere con l'Italia con nuovi militari contro i migranti clandestini.

" Dopo quattro anni di inerzia della Commissione, abbiamo deciso d'intesa con il governo Meloni di attivare formalmente la procedura prevista dall'articolo 259 del Tfue, che conferisce a uno Stato membro la facoltà di presentare ricorso davanti alla Corte di giustizia europea contro uno Stato membro per violazione del diritto euro-unitario ", ha spiegato Salvini, secondo il quale dietro questa decisione ci sarebbe " concorrenza sleale austriaca nei confronti degli imprenditori e degli autotrasportatori italiani, tedeschi e dell'intero Continente europeo ". Quello dell'Austria, prosegue il vicepremier, è un " atto di violenza e arroganza politica e istituzionale da parte di un paese membro dell'Unione europea a cui dobbiamo porre fine ".

Il Brennero, infatti, è uno dei principali snodi di collegamento tra l'Europa meridionale e quella settentrionale e il blocco da parte dell'Austria arriva, spiega Salvini, " nel momento in cui stiamo investendo miliardi di euro per il tunnel di base ferroviario ". In questa lotta, al fianco dell'Italia si è schierata la Germania, penalizzata dalla decisione austriaca: " In occasione del recente Consiglio europeo dei Trasporti ho evidenziato insieme al collega tedesco la necessità di intervenire con urgenza sulla questione ".